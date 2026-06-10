Hai lực đẩy mới của bất động sản Đà Nẵng

Không chỉ sôi động trở lại nhờ du lịch, Đà Nẵng còn đón thêm động lực mới khi Trung tâm Tài chính quốc tế chính thức vận hành từ đầu năm nay. Giới đầu tư cho rằng đây là hai tín hiệu đáng chú ý với thị trường bất động sản, khi dòng khách và dòng vốn thường tác động trực tiếp đến nhu cầu lưu trú và nhà ở.

Du lịch bứt tốc, thị trường hưởng lợi

Đà Nẵng nhiều năm qua là đầu tàu du lịch của miền Trung nhờ lợi thế vị trí và hệ sinh thái điểm đến đa dạng. Thành phố có bờ biển dài, bán đảo Sơn Trà, hệ thống sông ven đô thị và khả năng kết nối thuận tiện với Hội An, Huế cùng các di sản miền Trung. Nhờ đó, địa phương duy trì sức hút với cả khách nghỉ dưỡng lẫn khách công tác.

Ngoài lợi thế tự nhiên, Đà Nẵng còn giữ nhịp thị trường bằng chuỗi sự kiện diễn ra quanh năm như Lễ hội pháo hoa quốc tế, mùa du lịch biển, các giải thể thao và hội nghị lớn. Hạ tầng giao thông đồng bộ, sân bay quốc tế nằm gần trung tâm cùng định hướng phát triển dịch vụ giúp du lịch thành phố duy trì đà tăng trưởng qua nhiều năm.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF được tổ chức thường niên thu hút du khách

Theo Cục Thống kê TP.Đà Nẵng, trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 5,988 triệu lượt, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 3,395 triệu lượt, tăng 24,9%; khách trong nước đạt 2,593 triệu lượt, tăng 12,5%.

Không chỉ lượng khách tăng, chất lượng dòng khách cũng cải thiện. Trong 4 tháng, số ngày lưu trú bình quân đạt 1,87 ngày mỗi lượt khách, cao hơn cùng kỳ năm trước. Lượt khách ngủ qua đêm đạt 5,412 triệu lượt, tăng 21,5%, trong khi doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt hơn 20.085 tỉ đồng, tăng 19,2%.

Với thị trường bất động sản, đây là chỉ báo quan trọng. Khi thời gian lưu trú kéo dài, nhu cầu với căn hộ khai thác cho thuê, bất động sản thương mại, dịch vụ và các sản phẩm phục vụ lưu trú thường tăng theo. Đây cũng là nhóm phân khúc phản ứng khá nhanh với sự phục hồi của du lịch.

So với nhiều điểm đến nghỉ dưỡng khác, Đà Nẵng có lợi thế riêng khi sân bay nằm gần trung tâm, hạ tầng giao thông hoàn chỉnh và chuỗi sự kiện diễn ra quanh năm. Nhờ đó, Đà Nẵng ít phụ thuộc vào mùa cao điểm hơn nhiều địa phương khác.

Theo ghi nhận từ thị trường, từ đầu năm đến nay, nhu cầu tìm hiểu sản phẩm tại khu trung tâm, ven sông Hàn và các khu vực có khả năng khai thác lưu trú có xu hướng tăng trở lại.

Song song với du lịch, Đà Nẵng cũng ghi nhận đà tăng mạnh của dòng vốn đầu tư. Theo báo cáo kinh tế - xã hội tháng 4.2026, tổng vốn đầu tư trong nước đạt 70.846 tỉ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 237,7 triệu Mỹ kim, tăng gấp đôi cùng kỳ, với 47 dự án cấp mới.

Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với du lịch làm nền tảng và các lĩnh vực tài chính, dịch vụ giá trị cao tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho đô thị

Trung tâm Tài chính quốc tế mở thêm nguồn cầu mới

Bên cạnh du lịch, Đà Nẵng đang có thêm động lực tăng trưởng từ Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Chiều 9.1.2026, trung tâm này chính thức khai trương với quy mô khoảng 300 ha, định hướng phát triển các lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính, blockchain, bán dẫn và các ngành dịch vụ giá trị cao.

Nếu du lịch tạo ra nhu cầu ngắn hạn, trung tâm tài chính được kỳ vọng mang đến nhóm khách hàng khác: chuyên gia, doanh nhân, lao động chất lượng cao và cộng đồng cư trú dài hạn. Đây là nhóm khách có nhu cầu thực về nhà ở, không gian làm việc, giáo dục, y tế và các dịch vụ tiêu chuẩn cao.

Cùng với đó, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ, như tuyến ven biển129 - Võ Chí Công kết nối Đà Nẵng với Hội An, Chu Lai, Quảng Ngãi hay tuyến vành đai phía tây nối cao tốc La Sơn - Túy Loan. Các công trình này được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển đô thị, du lịch và công nghệ cao của thành phố.

Tại Đà Nẵng, M RIVERSIDE DANANG là một dự án đi theo xu hướng này. Công trình nằm trên quỹ đất 1.853,25 m² tại khu đất ba mặt tiền các tuyến 2.9, Bình Hiên và Đào Tấn, gần sông Hàn. Dự án cao 25 tầng, có 3 tầng hầm, cung cấp 321 căn hộ thương mại và văn phòng làm việc kết hợp lưu trú gồm studio, một phòng ngủ và hai phòng ngủ, đồng thời dự án hiện đã có giấy phép xây dựng và được triển khai trên cơ sở pháp lý hiện hành.

M RIVERSIDE DANANG tọa lạc tại khu đất ba mặt tiền đường 2.9 - Bình Hiên - Đào Tấn, thuộc khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Dự án M RIVERSIDE DANANG phát triển theo mô hình Work - Live - Resort. Trong đó, khu làm việc bố trí co-working space, phòng họp riêng và không gian linh hoạt. Khu ở hướng đến nhu cầu dài hạn với căn hộ tối ưu công năng, thiết kế kính tràn và dịch vụ vận hành chuyên nghiệp. Khu tiện ích gồm nhà hàng, cà phê, hồ bơi, gym, spa, khu giải trí đa năng và rooftop lounge.

Trong bối cảnh thành phố cùng lúc đón thêm khách du lịch, dòng vốn và lực lượng chuyên gia mới, các dự án có vị trí trung tâm, pháp lý lâu dài và hệ tiện ích đồng bộ được nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn.

Với sự cộng hưởng từ du lịch phục hồi, dòng vốn đầu tư tăng tốc, hạ tầng tiếp tục mở rộng và Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào vận hành, Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ phát triển mới của thị trường địa ốc. Các sản phẩm có vị trí trung tâm, pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác dài hạn được dự báo sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm trong giai đoạn tới.