Hai năm hiếm muộn, từ Mỹ về Việt Nam ‘tìm con’ thành công nhờ đúng phương pháp

"Bẫy thời gian" từ việc tự canh trứng

Mong muốn có con tự nhiên, vợ chồng chị T. đã dành 2 năm sinh hoạt bình thường không dùng biện pháp tránh thai nhưng chưa có tin vui. Trong một kỳ nghỉ dài tại Việt Nam, anh chị quyết định đi qua nhiều phòng khám để thực hiện phương pháp "canh trứng".

Tuy nhiên, do chu kỳ kinh nguyệt của chị T. không đều, việc siêu âm nhiều lần nhưng không thấy nang trứng phát triển khiến quá trình mong con kéo dài vô vọng.

Chỉ đến khi thăm khám tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản IVF Phương Châu Sài Gòn (Bệnh viện Phương Nam), căn nguyên thực sự mới được làm rõ: Chị T. mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS).

Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Thành Đạt, Trung tâm IVF Phương Châu Sài Gòn cho biết: "PCOS ảnh hưởng đến khoảng 10% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nang trứng không thể phát triển hoặc rụng theo chu kỳ bình thường, khiến việc chỉ dựa vào canh trứng gần như không mang lại hiệu quả".

Bác sĩ Đạt thông tin thêm, y học hiện đại đang nhìn nhận PCOS dưới góc độ rộng hơn là Hội chứng buồng trứng chuyển hóa đa nội tiết (PMOS). Đây không chỉ là bệnh lý tại buồng trứng mà là một rối loạn chuyển hóa toàn thân. Việc điều trị cần tập trung ổn định hormone và cải thiện sức khỏe chuyển hóa tổng thể, thay vì chỉ kích trứng đơn thuần.

IVF Phương Châu Sài Gòn: Can thiệp đúng thời điểm bằng công nghệ hiện đại

Sau khi xác định rõ nguyên nhân rối loạn phóng noãn kéo dài, các bác sĩ nhận định các biện pháp hỗ trợ tự nhiên không còn phù hợp. Để tránh lãng phí "thời gian vàng" của sức khỏe sinh sản, chị T. được tư vấn chuyển sang bước điều trị cao hơn: Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

"Khi hiểu đúng bản chất PMOS, các bác sĩ sẽ tập trung vào việc ổn định hormone, cải thiện sức khỏe chuyển hóa tổng thể cho người phụ nữ, thay vì chỉ tập trung kích trứng", bác sĩ Đạt nhấn mạnh.

Việc xác định đúng nguyên nhân đã mở ra hướng điều trị rõ ràng hơn cho vợ chồng chị T. Theo các bác sĩ, với những trường hợp mắc hội chứng buồng trứng đa nang kèm rối loạn phóng noãn kéo dài, các biện pháp hỗ trợ tự nhiên đôi khi không còn mang lại hiệu quả như mong đợi. Khi đó, hành trình điều trị cần được chuyển sang một "bậc thang" cao hơn để không tiếp tục đánh mất thời gian vàng của khả năng sinh sản.

Đối với chị T., IVF trở thành giải pháp can thiệp y khoa phù hợp. Với phác đồ kích thích buồng trứng được cá thể hóa theo thể trạng và sự phối hợp của đội ngũ chuyên gia phòng Lab, vợ chồng anh chị đã đón nhận tin vui ngay ở lần chuyển phôi đầu tiên. Đến tuần thai thứ 9, thai nhi phát triển ổn định và gia đình đã được nghe nhịp tim của con qua siêu âm.

Các yếu tố làm nên tỷ lệ thành công 76% tại IVF Phương Châu Sài Gòn (*)

Theo đại diện trung tâm, tỷ lệ beta hCG dương tính tại đây đạt 76% ở nhóm chuyển phôi trữ ngày 5, được bảo chứng bởi 3 yếu tố cốt lõi:

Cá thể hóa phác đồ & Hội chẩn đa chuyên khoa: Xử lý triệt để các vấn đề nam khoa, phụ khoa và ổn định nội tiết toàn thân trước khi tiến hành IVF.

Hệ thống phòng Lab hiện đại: Sử dụng công nghệ nuôi cấy phôi Timelapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Công nghệ này cho phép camera ghi hình và theo dõi sự phát triển của phôi liên tục 24/7 mà không làm xáo trộn môi trường nuôi cấy.

Chiến lược toàn diện: Giúp chọn lọc được những phôi có chất lượng tối ưu nhất để chuyển vào tử cung.

Khuyến cáo từ chuyên gia: Xu hướng kết hôn và sinh muộn trong lối sống hiện đại đang làm gia tăng tỷ lệ hiếm muộn. Không phải trường hợp nào cũng cần làm IVF, nhưng cũng không phải ai cũng phù hợp với việc canh trứng hay IUI. Các cặp đôi nên khám sức khỏe sinh sản toàn diện sớm để chọn đúng phương pháp, tránh mất nhiều thời gian và công sức.

Liên hệ Trung tâm IVF Phương Châu Sài Gòn - Bệnh viện Phương Nam để được tư vấn và đặt lịch khám phù hợp.

(*) Tỉ lệ beta dương chuyển phôi trữ ngày 5 lên đến 76% (35/46) theo thống kê báo cáo nội bộ kết quả thực hiện thực tế của trung tâm quý 4/2025