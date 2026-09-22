Hai năm không đi tái khám, người phụ nữ phát hiện tổn thương tiền ung thư

Bận rộn với công việc, chăm sóc mẹ chồng lớn tuổi và hai con đang đi học, chị Bình trì hoãn việc theo dõi sức khỏe dù từng có kết quả HPV dương tính. Hai năm sau, chị phát hiện tổn thương tiền ung thư cổ tử cung nhưng may mắn vẫn còn cơ hội can thiệp sớm.

Ở tuổi 42, chị Bình (sống tại Bắc Ninh) vừa đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng tại một công ty tư nhân, vừa lo toan cuộc sống gia đình với mẹ chồng cao tuổi và hai con đang trong độ tuổi đi học.

Giữa những bộn bề của công việc và trách nhiệm chăm sóc gia đình, việc theo dõi sức khỏe của bản thân dần bị đặt xuống sau cùng. Đầu năm 2024, khi nhận kết quả xét nghiệm HPV dương tính, chị biết mình cần tái khám và theo dõi thêm, nhưng rồi kế hoạch ấy liên tục bị trì hoãn.

Đến năm 2026, khi nhận được quyền lợi khám sức khỏe từ công ty tại một cơ sở chuyên về tầm soát ung thư, chị mới quyết định đi kiểm tra lại. Tuy nhiên, kết quả lần này không chỉ dừng ở việc phát hiện virus HPV.

Sau hai năm trì hoãn theo dõi HPV, phát hiện tổn thương tiền ung thư cổ tử cung

Trong quá trình kiểm tra, bác sĩ ghi nhận bất thường khi soi cổ tử cung. Kết quả xét nghiệm tế bào học tiếp tục cho thấy dấu hiệu nghi ngờ tổn thương mức độ cao.

Sau đó, chị được hướng dẫn thăm khám chuyên khoa. Kết quả chẩn đoán xác định chị mắc u nhú tế bào vảy loạn sản mức độ vừa (CIN2), thuộc nhóm tổn thương nội biểu mô vảy mức độ cao (HSIL).

Đây là tổn thương tiền ung thư cổ tử cung, chưa phải ung thư. Ở giai đoạn này, vùng mô bất thường có thể được xử trí nhằm giảm nguy cơ tiến triển thành ung thư cổ tử cung.

Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán của chị Bình ẢNH: NVCC

Điều may mắn với chị Bình là tổn thương được phát hiện khi vẫn còn khả năng can thiệp. Tuy nhiên, việc trì hoãn theo dõi trong hai năm không đồng nghĩa virus HPV đã biến mất hoặc nguy cơ bệnh lý không còn.



Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), phần lớn trường hợp nhiễm HPV có thể được hệ miễn dịch kiểm soát. Tuy nhiên, với các type HPV nguy cơ cao, nếu tình trạng nhiễm kéo dài, virus có thể gây biến đổi tế bào, hình thành tổn thương tiền ung thư và tiến triển thành ung thư. Quá trình này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như type HPV, khả năng miễn dịch và tình trạng sức khỏe của từng người.

Ảnh quá trình tế bào ung thư hình thành và phát triển NGUỒN: NURA

Vì vậy, trường hợp của chị Bình không thể được xem là lý do để chủ quan trì hoãn ở những người khác. Đặc biệt, các type HPV nguy cơ cao như HPV 16 và HPV 18 có liên quan đến nguy cơ hình thành tổn thương tiền ung thư và ung thư cổ tử cung nếu tồn tại dai dẳng trong cơ thể.



Khi nghĩ lại thời điểm nhận được kết quả, chị Bình trộm nghĩ: "Nếu mình phát hiện ở giai đoạn muộn, ai sẽ chăm lo cho các con và cha mẹ khi mình điều trị, tài chính có thể lo liệu được hay không?".

Chăm sóc sức khỏe bản thân xếp sau trách nhiệm với gia đình

Nỗi lo của chị Bình phản ánh tình thế của thế hệ "bánh mì kẹp" - thuật ngữ dùng cho những người có cha mẹ già và con nhỏ trong độ tuổi 35 - 50 của nhà xã hội học người Mỹ Dorothy Miller. Họ đồng thời cần chăm sóc hai thế hệ, duy trì công việc và đảm bảo tài chính. Theo Tổng cục thống kê, tính đến năm 2026, một phần ba dân số Việt Nam đang nằm trong độ tuổi có thể đối diện với hoàn cảnh này.

Trong thực tế, nhiều người chỉ bắt đầu quan tâm đến sức khỏe khi có một "lý do đủ lớn" như doanh nghiệp tổ chức khám định kỳ, xuất hiện triệu chứng bất thường hoặc khi người thân gặp vấn đề sức khỏe. Với những bệnh lý diễn tiến âm thầm, việc chủ động kiểm tra khi chưa có triệu chứng vẫn chưa trở thành thói quen phổ biến.

Khi luôn phải ưu tiên những trách nhiệm trước mắt, việc bản thân vẫn cảm thấy khỏe mạnh đôi khi trở thành lý do khiến nhiều người trì hoãn các cuộc kiểm tra định kỳ.

Khỏe mạnh không chỉ là nghĩa vụ với bản thân

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Hải Anh - Giám đốc chuyên môn NURA Việt Nam: Việc chăm sóc bản thân còn cần được duy trì trong đời sống hằng ngày, từ giấc ngủ, vận động, nghỉ ngơi đến kiểm tra sức khỏe phù hợp với tuổi và nguy cơ cá nhân. Khi đã có kết quả bất thường, cần cùng bác sĩ làm rõ bước tiếp theo và thời điểm thực hiện phù hợp.

Với những người bận rộn và nhiều trách nhiệm với cha mẹ, con cái như trường hợp của chị Bình, một lịch khám thuận tiện nhưng tầm soát được nhiều mặt bệnh ung thư và lối sống sẽ phù hợp cho thế hệ "bánh mì kẹp" sắp xếp thời gian mà không ảnh hưởng đến việc gia đình.

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Khách hàng được bác sĩ hướng dẫn chi tiết trước khi nội soi cổ tử cung tại Nura ẢNH: NURA

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Với những người đang là điểm tựa của gia đình, chăm sóc sức khỏe bản thân không chỉ là trách nhiệm với chính mình. Đó còn là cách để duy trì khả năng đồng hành cùng cha mẹ, con cái và những kế hoạch dài hạn phía trước, thay vì trông chờ vào may mắn.