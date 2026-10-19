Hai năm liền nhận giải APEA: One Mount khẳng định chiến lược hệ sinh thái số

Hai năm liên tiếp nhận giải "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á"

Tại lễ trao giải APEA 2026 diễn ra ngày 15.10, vượt qua hàng trăm đề cử trong nước và quốc tế, cùng vòng xét duyệt khắt khe và tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt, One Mount tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Corporate Excellence Award (Doanh nghiệp xuất sắc châu Á), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Tập đoàn nhận giải thưởng này.

Lần thứ hai liên tiếp One Mount được vinh danh tại giải thưởng APEA ẢNH: ONE MOUNT

Đây là giải thưởng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương gần 20 năm thực hiện đánh giá chuyên nghiệp, được tổ chức thường niên bởi Enterprise Asia - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á (tổ chức phi chính phủ hàng đầu tại châu Á), nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tựu nổi bật trong hoạt động sáng tạo sản phẩm - dịch vụ, phát triển kinh doanh và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Do đó, sự ghi nhận này không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực của One Mount trong việc củng cố năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo mà còn góp phần khẳng định định hướng xây dựng hệ sinh thái số toàn diện, kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Công nghệ, dữ liệu, AI và nhân tài - Nền tảng chiến lược để One Mount phát triển hệ sinh thái số toàn diện

Xuyên suốt hơn 7 năm hình thành và phát triển, One Mount lựa chọn cách tiếp cận bắt đầu từ những bài toán thực tiễn của thị trường, ứng dụng công nghệ để giải quyết nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Một trong những chiến lược quan trọng của One Mount là xác định định dữ liệu và AI trở thành năng lực cốt lõi cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Theo đó, AI được nhìn nhận như động lực để Tập đoàn chuyển đổi phương thức vận hành, phát triển sản phẩm và phục vụ khách hàng.

One Mount thúc đẩy phát triển và ứng dụng các giải pháp AI thông qua các chương trình đổi mới sáng tạo và hoạt động nội bộ ẢNH: ONE MOUNT

Định hướng này được One Mount cụ thể hóa thông qua việc phát triển One Nexus trong việc tập trung xây dựng chuỗi giá trị AI cho toàn doanh nghiệp với các trọng tâm AI Cloud, Data Platform và AI Application. Song song với đó, IOTEK tập trung phát triển các giải pháp IoT và AI trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và đô thị thông minh. Đây được coi là bước mở rộng năng lực công nghệ nền tảng của Tập đoàn, bên cạnh hệ sinh thái sản phẩm đã được phát triển trên nhiều lĩnh vực như: bất động sản với OneHousing, OneHub và OneTrust; tài chính tiêu dùng với Techcombank OneU; chăm sóc sức khỏe, y tế số với IVIE - Bác Sĩ Ơi, ISOFH và Mediplus.

Bên cạnh đó, với lợi thế hoạt động trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, One Mount từng bước tích lũy nguồn dữ liệu đa ngành, đồng thời phát triển năng lực quản trị và khai thác dữ liệu tập trung. Đây chính là nền tảng để One Mount nâng cao khả năng phân tích thị trường, am hiểu nhu cầu khách hàng, tối ưu sản phẩm và cá nhân hóa trải nghiệm.

Đổi mới sáng tạo cũng được xác định là một phần trong văn hóa và phương thức vận hành của One Mount. Tập đoàn thúc đẩy ứng dụng AI vào các hoạt động thường ngày, từ xử lý thông tin, phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định đến tự động hóa quy trình, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng công việc.

One Mount chú trọng đào tạo, phát triển nhân tài, giúp nhân viên nâng cao năng lực và kỹ năng chuyên môn





Song song với công nghệ, One Mount coi phát triển nhân tài là một năng lực nền tảng và đầu tư một cách bài bản, xuyên suốt hành trình của mỗi nhân sự, từ thu hút, đào tạo đến ghi nhận và giữ chân, dựa trên khung năng lực và lộ trình phát triển được cá nhân hóa.

Phát huy sức mạnh hệ sinh thái, hướng tới giá trị dài hạn

Trong hệ sinh thái Techcombank - One Mount - Masterise Group, One Mount giữ vai trò trụ cột công nghệ, tập trung phát triển và vận hành các nền tảng công nghệ, dữ liệu và dịch vụ số, góp phần tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ sinh thái.

Trên nền tảng năng lực công nghệ, dữ liệu và AI, One Mount tiếp tục phát huy sức mạnh cộng hưởng cùng các đối tác trong hệ sinh thái để tham gia phát triển những dự án công nghệ và hạ tầng quan trọng của đất nước. Đây cũng là định hướng dài hạn của Tập đoàn nhằm đưa các năng lực công nghệ tiên tiến vào giải quyết những bài toán thực tiễn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và kiến tạo giá trị bền vững cho Việt Nam.