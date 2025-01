Hai người đẹp gen Z gây chú ý trên sóng phim giờ vàng

Phim Không thời gian đang phát sóng được hơn 1/3 chặng đường với dàn diễn viên nhiều thế hệ. Trong đó có những gương mặt trẻ tham gia đóng vai người lính trong thời chiến. Đặc biệt, vai Hạnh do người đẹp gen Z Yến My đóng gây chú ý bởi nhan sắc khá "bắt mắt" và lối diễn xuất tự nhiên.

Trong bộ phim do NSƯT Nguyễn Danh Dũng và Nguyễn Đức Hiếu làm đạo diễn, Yến My vào vai Hạnh, con gái của nữ y tá Hồi. Trong thời bình, Hạnh yêu Hùng nhưng do ân oán tình cảm giữa mẹ cô và bố của Hùng là ông Cường (NSND Trung Anh) trong thời chiến nên mối quan hệ của họ bị hai bên phụ huynh cấm đoán.

Yến My là người đẹp gen Z gây chú ý trong vai Hạnh ở Không thời gian ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vai diễn của Yến My dù chỉ là vai phụ nhưng sắc vóc sáng màn ảnh cùng nét diễn chân thực khiến nữ diễn viên sinh năm 2000 "ghi điểm". Theo chia sẻ của Yến My, dù tốt nghiệp thủ khoa ngành diễn xuất của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nhưng khi ra trường cô bị áp lực trước sự cạnh tranh gay gắt trong nghề, chật vật tìm vai diễn.

Cô khẳng định vẫn có thể diễn vai nhỏ, vai phụ nhưng không nhận đóng web drama hay những vai dễ dãi. Nên trong phim Trại hoa vàng, Cuộc sống không giới tuyến, nữ diễn viên vẫn nhận lời tham gia dù vai rất nhỏ. Để giữ nhiệt huyết với nghề, Yến My nhận diễn kịch ở sân khấu kịch Nhà hát Tuổi trẻ. "Các diễn viên trẻ gặp áp lực cạnh tranh, bởi ngoài khả năng diễn xuất còn phải kết nối, xây dựng mối quan hệ. Tôi vẫn casting vai chính nhưng thường bị trượt. Tôi vẫn mong được thử sức ở nhiều dạng vai và không ngại sự vất vả của nghề diễn", diễn viên gen Z cho biết.

Nhan sắc ngoài đời của người đẹp gen Z sinh năm 2000 ẢNH: FBNV

Trong Đi về miền có nắng, khán giả có dịp tái ngộ người đẹp Yên Đan. Trước đó, nữ diễn viên gen Z ra mắt khán giả phim giờ vàng với vai cô sinh viên tên Như trong Đi giữa trời rực rỡ.

Nhan sắc nổi bật ngoài đời của người đẹp Yên Đan ẢNH: FBNV

Với vai Tường Vân trong Đi về miền có nắng, nhan sắc xinh đẹp với tạo hình tiểu thư của nhân vật khiến Yên Đan gây ấn tượng. Dù bộ phim chỉ vừa phát sóng đến tập 5 nhưng những khung hình có nhân vật Tường Vân xuất hiện luôn sáng màn ảnh và nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Yên Đan là gương mặt gen Z gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào trong phim Đi về miền có nắng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó trong Đi giữa trời rực rỡ, vai Như của nữ diễn viên sinh năm 1997 cũng được khán giả ưu ái vì ngoại hình xinh đẹp và nét diễn có hồn, được cho là "vượt mặt" cả nữ chính do Thu Hà Ceri đóng. Ngoài đời, Yên Đan khá hot trên TikTok và Facebook với vai trò KOL về làm đẹp. Hot girl Đắk Lắk từng học múa chuyên nghiệp và có bằng cử nhân Quan hệ quốc tế tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (TP.HCM).