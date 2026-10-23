Hai nhà khoa học Việt Nam vào top 60 thế giới về nghiên cứu buồng trứng

Theo bảng xếp hạng top 1.000 Scholar 2026, có 5 nhà khoa học Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu chức năng và rối loạn buồng trứng thuộc nhóm nghiên cứu IVF Mỹ Đức và Trung tâm Nghiên cứu HOPE, Bệnh viện Mỹ Đức.

Theo kết quả bảng xếp hạng Top 1.000 Scholar 2026 do tổ chức Scholarly Index công bố đầu tháng 10, ở chủ đề "Chức năng và rối loạn buồng trứng" giai đoạn 2021 - 2025, có hơn 11.000 nhà khoa học trên thế giới được xem xét. Trong đó, 5 nhà khoa học Việt Nam đều thuộc nhóm nghiên cứu IVF Mỹ Đức (IVFMD) và Trung tâm Nghiên cứu HOPE Bệnh viện Mỹ Đức.

Cụ thể, thạc sĩ - bác sĩ Hồ Mạnh Tường xếp hạng 1 Việt Nam và hạng 45 thế giới; Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan xếp hạng 2 Việt Nam và hạng 52 thế giới. Ba vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về bác sĩ Lê Long Hồ (hạng 668 thế giới), thạc sĩ Phạm Dương Toàn (hạng 780) và tiến sĩ bác sĩ Hồ Ngọc Anh Vũ (hạng 869).

Thạc sĩ - bác sĩ Hồ Mạnh Tường và Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan ẢNH: MĐ-UMC

Đưa kết quả nghiên cứu vào điều trị hiếm muộn

Trung tâm Nghiên cứu HOPE là đơn vị nghiên cứu thuộc Bệnh viện Mỹ Đức, tập trung vào sức khỏe sinh sản và điều trị hiếm muộn ở cả nam và nữ. Điểm đáng chú ý là các hướng nghiên cứu của trung tâm xuất phát từ những vấn đề thực tế trong điều trị.

Nhóm nghiên cứu đã có các công trình đăng trên hai tạp chí y khoa quốc tế NEJM và The Lancet. Trung tâm duy trì hơn 15 công bố khoa học mỗi năm, riêng năm 2024 có 25 công bố quốc tế.

Theo thạc sĩ Phạm Dương Toàn, đại diện Trung tâm Nghiên cứu HOPE, kết quả xếp hạng là thành quả của quá trình nghiên cứu bền bỉ trong nhiều năm, với sự đóng góp của nhiều thế hệ nhà khoa học, bác sĩ, chuyên viên phôi học, điều phối viên và hàng nghìn người bệnh tham gia nghiên cứu...