Sau khi ra mắt ESTA - EB-3 Skilled Trade America vào tháng 10, Newland USA tiếp tục mở rộng hoạt động giới thiệu chương trình đến các nhóm lao động và nguồn nhân lực trẻ thuộc lĩnh vực cơ khí, điện, kỹ thuật và ô tô.

Trong giai đoạn đầu, ESTA tập trung vào hai nhóm nghề gồm Kỹ thuật viên sửa chữa, bảo trì ô tô (Automotive Maintenance Technician) và Kỹ thuật viên bảo trì công nghiệp (Industrial Maintenance Technician). Đây đều là những công việc có tính thực hành cao, trong đó năng lực của người lao động được thể hiện qua kinh nghiệm thực tế, khả năng sử dụng công cụ, thiết bị, chẩn đoán và xử lý vấn đề trong môi trường làm việc.

Với kỹ thuật viên ô tô, công việc có thể liên quan đến kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống cơ khí trên phương tiện. Trong khi đó, kỹ thuật viên bảo trì công nghiệp thường làm việc với máy móc, thiết bị cơ điện, hệ thống sản xuất hoặc dây chuyền công nghiệp, yêu cầu khả năng phát hiện và xử lý sự cố để duy trì hoạt động ổn định.

Theo Newland USA, việc lựa chọn hai nhóm nghề này xuất phát từ định hướng đưa tay nghề thực tế trở thành điểm khởi đầu của quá trình đánh giá ứng viên. Số năm kinh nghiệm là một yếu tố, nhưng người lao động cũng cần thể hiện được công việc đã thực hiện, môi trường từng làm việc và các bằng chứng nghề nghiệp liên quan.

Newland USA giới thiệu ESTA đến sinh viên tại chương trình "Kết nối để thành công" tổ chức tại Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM ngày 26.11

Ngày 26.11, Newland USA tham gia chương trình "Kết nối để thành công" tại Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (HCM-UTE), qua đó giới thiệu ESTA đến nhóm sinh viên thuộc các ngành cơ khí, điện - điện tử, kỹ thuật và ô tô. Tại khu vực tư vấn, sinh viên được tìm hiểu về đặc thù của hai nhóm nghề, yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm và những yếu tố cần chuẩn bị nếu muốn phát triển nghề nghiệp trong môi trường quốc tế sau khi tốt nghiệp.

Hoạt động này được Newland USA xác định mang ý nghĩa định hướng dài hạn hơn là tuyển chọn hồ sơ ngay tại trường. Với sinh viên còn đang trong quá trình đào tạo, việc tiếp cận sớm thông tin về tiêu chuẩn nghề nghiệp giúp các bạn hình dung rõ hơn những kỹ năng cần tích lũy, kinh nghiệm thực hành cần bổ sung và cách xây dựng hồ sơ nghề nghiệp trong những năm đầu đi làm.

Theo ông Châu Tâm Luân, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Newland USA: "Một trong những mục tiêu của ESTA là giúp người lao động hiểu rằng giá trị của tay nghề không chỉ nằm ở bằng cấp hay chức danh công việc. Kinh nghiệm thực hành, khả năng thích ứng, tính kỷ luật và việc chứng minh quá trình làm nghề đều có vai trò quan trọng khi tiếp cận một cơ hội nghề nghiệp tại thị trường mới. Thông qua các hoạt động tại trường đại học, khu công nghiệp và cộng đồng nghề nghiệp trong thời gian tới, Newland USA dự kiến tiếp tục đưa thông tin về ESTA đến gần hơn với những nhóm nhân lực có chuyên môn phù hợp, đồng thời hướng đến tư vấn, hỗ trợ người Việt có tay nghề nhận diện đúng giá trị chuyên môn của mình".

Nhân dịp Tết Đinh Mùi 2027, Newland USA đồng thời triển khai chương trình "Hương Tết Đinh Mùi - Vạn Sự Khởi Sắc" với cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm một giải đặc biệt là iPhone 18 Pro Max và hai giải nhất, mỗi giải một chỉ vàng SJC.

Đội ngũ Newland USA đồng hành khách hàng trong quá trình tư vấn và triển khai hồ sơ định cư. Độc giả quan tâm đến định cư Mỹ diện lao động EB-3 vui lòng đăng ký tại đây, hoặc liên hệ Newland USA qua hotline 0785 591 988 - 0768 185 988 để được cung cấp thêm thông tin.