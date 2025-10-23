Hai nữ sinh chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, hút thuốc gây bức xúc

Ngày 23.10, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đang xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến đoạn clip 2 nữ sinh chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, "phì phèo" điếu thuốc.

Hai nữ sinh chở nhau trên xe máy, người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm được người đi đường quay lại ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 29 giây ghi lại cảnh 2 nữ sinh chở nhau trên xe máy, lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ ở xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM. Trong đó, nữ sinh ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm, tay cầm điếu thuốc lá và vô tư hút khi xe đang lưu thông. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận, phần lớn bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi thiếu ý thức của 2 nữ sinh.

Theo thông tin ban đầu, 2 nữ sinh này đang theo học tại một trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận 12 cũ. Hiện, lực lượng CSGT tiến hành xác minh danh tính, kiểm tra xem nữ sinh điều khiển xe máy đã có bằng lái chưa và xe có chính chủ hay không để xử lý theo quy định pháp luật.

Đội CSGT An Sương phối hợp các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý nghiêm minh, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.