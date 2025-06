Hai nước ở Đông Nam Á lọt top 10 quốc gia nguy hiểm nhất thế giới

Bảng xếp hạng do trang web so sánh tài chính Hellosafe có trụ sở ở Mỹ thực hiện dựa trên "chỉ số an toàn du lịch" với 35 tiêu chí khác nhau chia thành 5 hạng mục, bao gồm: tần suất xảy ra thiên tai (động đất, sóng thần, bão lũ, hạn hán…); bạo lực xã hội (khủng bố, tỷ lệ giết người so với dân số, khả năng tiếp cận vũ khí…); sự tham gia vào xung đột vũ trang (nội bộ hoặc bên ngoài); cơ sở hạ tầng y tế (số lượng bệnh viện, bác sĩ trên số dân, ngân sách y tế cho đầu người…) và quân sự hóa.

Dựa trên những chỉ số này, các quốc gia được xếp hạng theo thang điểm từ 0 đến 100, trong đó 0 là an toàn nhất và 100 là nguy hiểm nhất.

Hellosafe đảm bảo với độc giả rằng, "chỉ số này không nhằm mục đích phản ánh sức hấp dẫn của một quốc gia đối với khách du lịch, mà là chỉ số toàn cầu về an ninh và an toàn dựa trên số lượng tiêu chí khách quan lớn nhất có thể".

Một chiếc xe jeep mang tính biểu tượng của Philippines trên đường phố Manila, phương tiện nhiều du khách muốn thử nghiệm ở đất nước này ẢNH: Nathaniel Gonzales

Và, với các chỉ số đó, Philippines đứng đầu top 10 quốc gia nguy hiểm nhất với số điểm 82,32 trên 100, chủ yếu ảnh hưởng từ "mức độ bạo lực cao trong xã hội".

Trong thực tế, Philippines có nhiều khu vực không an toàn. Vào tháng 10 năm 2024, YouTuber người Mỹ Elliot Onil Eastman, 26 tuổi, đã bị bắt cóc dưới họng súng từ một hòn đảo nhỏ ở phía nam đất nước bởi 4 người đàn ông đeo mặt nạ cải trang thành cảnh sát. Hiện tại, du khách này được cho là đã chết.

Philippines cũng là nơi có các nhóm phiến quân Hồi giáo như nhóm Abu Sayyaf, một tổ chức khủng bố nổi tiếng với việc bắt cóc người nước ngoài để đòi tiền chuộc.

Bất chấp mối nguy hiểm được cho là có, Philippines vẫn là điểm đến phổ biến với 5,4 triệu du khách nước ngoài đến các hòn đảo Đông Nam Á xinh đẹp vào năm 2024.

Đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Colombia (79,21) và Mexico (78,42), cả hai đều có tỷ lệ tội phạm và bắt cóc cao.

Trong top 5 các quốc gia nguy hiểm nhất còn có Ấn Độ và Nga với số điểm tương ứng 77,86 và 75,65.

Điều này diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng rằng chiến tranh có thể nổ ra giữa Ấn Độ và Pakistan sau các cuộc đụng độ ở khu vực tranh chấp Kashmir vào tháng trước.

Ở Đông Nam Á, ngoài Philippines ở vị trí số 1 còn có Indonesia xếp thứ 7. Myanmar, đất nước đang xảy ra những bất ổn chính trị trong nước, không được đưa vào bảng xếp hạng vì từ vài năm nay không còn được tính là điểm đến du lịch với phần lớn du khách.

Trong khi đó, Mỹ xếp hạng là quốc gia kém an toàn thứ 14 để du lịch với số điểm 59,47 mặc dù tội phạm nhìn chung có xu hướng giảm ở các thành phố lớn của nước này, theo The New York Post.

Top 10 quốc gia nguy hiểm nhất:

1.Philippines (82,31)

2.Colombia (79,21)

3.Mexico (78,42)

4.Ấn Độ (77,86)

5.Nga (75,65)

6.Yemen (74,6)

7.Indonesia (72,94)

8.Somalia (70,8)

9.Mozambique (69,69)

10.Pakistan (68,03).

Top 10 quốc gia an toàn nhất:

1.Iceland (18,23)

2.Singapore (19,99)

3.Đan Mạch (20,05)

4.Áo (20,31)

5.Thụy Sĩ (20,51)

6.Cộng hòa Séc (21,19)

7.Slovenia (21.44)

8.Phần Lan (21,81)

9.Ireland (22,49)

10.Hungary (22,87).