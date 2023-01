Hai ông lớn Airbus, Boeing công bố đơn hàng và giao hàng máy bay thương mại

Theo báo cáo của Airbus SE, năm 2022 hãng sản xuất máy bay của châu Âu đã bàn giao 661 máy bay thương mại cho 84 khách hàng và ghi nhận tổng cộng 1.078 đơn đặt hàng mới. Số lượng máy bay chờ giao của Airbus tính đến cuối tháng 12.2022 là 7.239 chiếc.

Ông Guillaume Faury, Giám đốc điều hành của Airbus cho biết, số lượng máy bay được bàn giao tăng 8% so với năm 2021 nhưng thấp hơn so với mục tiêu mà tập đoàn đặt ra năm 2022 do bối cảnh diễn biến phức tạp của môi trường kinh doanh. Các đơn đặt hàng lớn trải đều trên tất cả các dòng máy bay của hãng, bao gồm cả máy bay vận tải, thể hiện thế mạnh và khả năng cạnh tranh của mọi dòng sản phẩm. Hãng sẽ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ sản xuất để bàn giao các máy bay nằm trong các đơn hàng tồn đọng.

Airbus giành được 1.078 đơn đặt hàng mới (gồm 820 đơn đặt hàng ròng) cho các phân khúc máy bay, cùng với một số cam kết đáng chú ý từ một số hãng hàng không hàng đầu thế giới.

Theo phân khúc máy bay, Airbus nhận được tổng cộng 127 đơn đặt hàng mới cho dòng máy bay A220 và 888 đơn đặt hàng mới cho dòng máy bay A320neo. Ở phân khúc máy bay thân rộng, Airbus nhận được 63 đơn đặt hàng mới gồm 19 chiếc A330 và 44 chiếc A350, trong đó có 24 máy bay vận tải A350F mới ra mắt.

Cùng thời điểm này, Boeing cũng công bố lượng đơn đặt hàng thương mại trong năm 2022 với tổng đơn hàng là 774, trong đó có 561 đơn đặt hàng máy bay dòng 737 và 213 đơn cho loại máy bay 2 lối đi đang dẫn đầu thị trường của công ty.





Trong tháng 12, Boeing đã bàn giao 69 máy bay thương mại, bao gồm 53 chiếc 737 MAX, nâng tổng số máy bay được bàn giao trong năm 2022 lên 480 chiếc.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành mảng máy bay thương mại của Boeing, ông Stan Deal cho biết: “Trong năm 2022, Boeing đã nỗ lực ổn định hoạt động sản xuất của dòng 737, tiếp tục bàn giao dòng máy bay 787, ra mắt máy bay vận tải 777-8 và quan trọng nhất là giữ vững cam kết với khách hàng. Khi thị trường hàng không đang dần hồi phục và mở rộng, chúng tôi nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các dòng sản phẩm Boeing, đặc biệt là các dòng máy bay hiệu suất cao 737 MAX và 787 Dreamliner. Trong năm 2023 cũng như trong tương lai, chúng tôi sẽ không ngừng tập trung nâng cao tính ổn định trong vận hành và trên khắp chuỗi cung ứng.”

Các đơn đặt hàng thương mại của Boeing có 561 đơn hàng máy bay 737 MAX, bao gồm đơn từ các khách hàng mới như hãng hàng không ANA, Delta Air Lines, Tập đoàn IAG và hãng hàng không giá rẻ Arajet; 213 đơn hàng máy bay thân rộng, bao gồm 114 chiếc 787, 31 chiếc 767 và 68 chiếc 777; 78 đơn hàng cho dòng máy bay vận tải của Boeing, bao gồm 45 đơn hàng cho máy bay vận tải 767-300 và máy bay vận tải 777 hiện hành. Hãng Boeing cũng ra mắt máy bay vận tải 777-8 với hơn 50 đơn hàng, gồm cả những đơn hàng được chuyển đổi, hiện là máy bay vận tải tốt nhất thị trường. Hãng này cũng đã giao hàng thương mại bao gồm 387 máy bay 737; 93 máy bay thân rộng và 44 máy bay vận tải mới sản xuất.

Tính đến ngày 31.12.2022, số lượng đơn hàng máy bay thương mại của Boeing còn tồn đọng là 4.578 chiếc.