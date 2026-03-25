Hai 'ông lớn' Việt Nam - Hàn Quốc bắt tay kéo giá logistics cho nông nghiệp Việt

Tối ưu hóa toàn bộ chuỗi giá trị ngành nông nghiệp

Theo Biên bản Ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu và xây dựng các giải pháp quản lý logistics tích hợp nhằm tối ưu hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng. Trên cơ sở đó, Tân Long và Lotte Global Logistics sẽ tập trung nguồn lực nghiên cứu, phát triển hạ tầng logistics tại Việt Nam, từng bước hình thành mạng lưới vận tải nội địa và các trung tâm logistics trọng yếu. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu, xây dựng và thương mại hóa các mô hình kinh doanh logistics tiềm năng mới.

Hợp tác với Lotte Global Logistics sẽ giúp Tân Long tối ưu chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản đang ngày càng mở rộng

Với nền tảng hệ sinh thái nông nghiệp - thực phẩm đa ngành, Tân Long hiện đang phát triển các lĩnh vực trọng điểm gắn liền với nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hằng ngày. Trong lĩnh vực chăn nuôi - chế biến thực phẩm, doanh nghiệp sở hữu 3 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tiêu chuẩn quốc tế và hơn 40 trang trại công nghệ cao, với quy mô đàn gần 1 triệu heo tính đến cuối năm 2025.

Trước năm 2030, Tân Long đặt mục tiêu đạt 10 triệu heo xuất bán; 8 triệu tấn nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi và 450 triệu suất ăn công nghiệp/năm.

Trong lĩnh vực lúa gạo, Tập đoàn đang liên kết mở rộng vùng nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống 5 nhà máy gạo, sản lượng kinh doanh hơn 800.000 tấn/năm và mục tiêu đạt 5 triệu tấn lúa (tương đương 2,5 triệu tấn gạo) vào năm 2030. Đồng thời, Tân Long đang phát triển hệ thống phân phối bán lẻ và dịch vụ ăn uống với các mô hình meatshop, siêu thị tiện lợi Siba Food và nhà hàng Cơm ngon Siba, hướng tới hoàn thiện đầu ra cho toàn bộ chuỗi giá trị và mở rộng năng lực chế biến, phân phối thực phẩm trong thời gian tới.

Với quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, logistics được xác định là yếu tố then chốt trong việc tối ưu hóa toàn bộ chuỗi giá trị của tập đoàn, kết nối các khâu từ cung ứng đầu vào, vận chuyển nội bộ, đến sản xuất, chế biến và phân phối; qua đó bảo đảm chất lượng sản phẩm sạch, tươi và an toàn đến tay người tiêu dùng. Tuy đã đặt nền móng ban đầu, nhưng quy mô logistics hiện tại vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của toàn hệ sinh thái.

Ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Long kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam, Công ty CP Lương thực A An, Công ty CP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao cơ hội hợp tác với Lotte Global Logistics - đối tác có năng lực, kinh nghiệm và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực logistics tại khu vực và trên thế giới. Việc ký kết Biên bản Ghi nhớ hôm nay sẽ giúp Tân Long nâng cao năng lực vận tải, đáp ứng tốc độ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi và lúa gạo; đồng thời thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng nền tảng hợp tác chiến lược dài hạn và bền vững trong ngành nông nghiệp tại Việt Nam".

Chi phí logistics trong chuỗi giá trị nông sản Việt Nam cao gần gấp đôi so với mức trung bình của nhiều quốc gia trong khu vực ẢNH: ĐỘC LẬP

Giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt

Ông Kang Buong Ku - Giám đốc điều hành Lotte Global Logistics cho biết: "Thỏa thuận được ký kết hôm nay không chỉ dừng lại ở hợp tác kinh doanh, mà còn thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc kết hợp thế mạnh về kinh nghiệm, năng lực vận hành và thị trường nội địa để từng bước nâng cao chuẩn mực vận hành logistics tại Việt Nam và khu vực. Đây đồng thời là dấu mốc khởi đầu cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên, hướng tới việc cùng kiến tạo những giá trị bền vững cho ngành logistics nông nghiệp - thực phẩm tại Việt Nam".

Thực tế hiện nay, chi phí logistics trong chuỗi giá trị nông sản Việt Nam vẫn ở mức cao, chiếm khoảng 20 - 25% giá thành sản phẩm, cao gần gấp đôi so với mức trung bình 10 - 15% của nhiều quốc gia trong khu vực. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thiếu đồng bộ về hạ tầng hiện đại, chuỗi cung ứng còn phân mảnh, thiếu liên kết giữa vùng nguyên liệu - chế biến - phân phối và thiếu các doanh nghiệp đủ năng lực cung cấp dịch vụ logistics quy mô lớn. Điều này khiến chi phí logistics tăng cao và làm giảm sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt là sự gia tăng kim ngạch xuất khẩu nông sản, Việt Nam được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng cho lĩnh vực logistics nông nghiệp - thực phẩm. Trong bối cảnh đó, hợp tác giữa Tân Long và Lotte Global Logistics được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa logistics nông nghiệp, gia tăng giá trị nông sản và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.