Hai phiên bản cuối cùng của Honda Super Cub 50 sản xuất giới hạn 2.000 xe

Honda Super Cub 50 đang dần lui vào dĩ vãng khi hãng xe Nhật Bản vừa quyết định ngừng sản xuất dòng xe này do những quy định nghiêm ngặt về tiêu chuẩn khí thải cũng như áp lực cạnh tranh từ các dòng xe máy điện. Tuy nhiên, trước khi chính thức "khai tử" Super Cub 50, Honda vừa tung ra thị trường hai phiên bản đặc biệt Honda Super Cub 50 Final Edition và Honda Super Cub 50 Hello Kitty Edition.

Honda Super Cub 50 Final Edition

Super Cub 50 Final Edition là phiên bản mang phong cách hoài cổ với thân xe được phối màu sơn trắng và xanh Bonnie, gợi nhớ đến chiếc Super Cub ngày xưa. Màu sơn này kết hợp các điểm nhấn màu bạc, mạ crôm.

Điều này thể hiện ở cụm đèn pha dạng tròn, bao bọc bằng đường viền mạ crôm. Phần ốp chứa đồ hai bên thân xe phối hai màu trắng, xanh. Trong khi phần yên xe dành cho người lái trên Super Cub 50 Final Edition cũng phối hai màu đen, trắng. Yên sau thiết kế dạng yên cứng.

Ngoài ra, trên phiên bản đặc biệt này, Honda Super Cub 50 Final Edition còn được trang bị biểu tượng có dòng chữ "Honda 50 Final Edition" kết hợp với huy hiệu được lấy cảm hứng từ chiếc Super Cub C50 nguyên bản, từng ra mắt lần đầu tiên vào năm 1966.

Super Cub 50 Final Edition cũng được trang bị mâm nan hoa, cặp phuộc sau mạ crôm, đồng hồ hiển thị analog và chìa khóa cũng được gắn huy hiệu mang dòng chữ Super Cub 50 Final Edition.

Honda chỉ sản xuất giới hạn 2.000 chiếc Super Cub 50 Final Edition

Honda Super Cub 50 Final Edition trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 49cc cho công suất 3,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 3,8 Nm. Honda chỉ sản xuất giới hạn 2.000 chiếc Super Cub 50 Final Edition, mỗi chiếc có giá 270.000 yen (khoảng 1.765 USD). Honda bắt đầu nhận đơn đặt hàng với Super Cub 50 Final Edition bắt đầu từ ngày 8 - 24.11.

Honda Super Cub 50 Hello Kitty Edition

Honda Super Cub 50 Hello Kitty Edition có số lượng giới hạn 300 chiếc

Cùng với Super Cub 50 Final Edition, Honda cùng giới thiệu phiên bản Honda Super Cub 50 Hello Kitty Edition với số lượng giới hạn 300 chiếc, có giá 300.000 yen (khoảng 1.961 USD) kỷ niệm sinh nhật 50 năm của nhân vật hoạt hình Hello Kitty. Do đó, một số chi tiết trên phiên bản này như ốp hông xe, cụm đồng hồ, yên xe, chìa khoá… được trang bị hình tượng kèm dòng chữ Hello Kitty.