Hải Phòng: 2 xe máy va chạm trên quốc lộ 10, 1 người tử vong

Khoảng 14 giờ ngày 29.12, tại điểm mở Km47+600 quốc lộ 10 (đối diện cổng Trường THPT Tô Hiệu) thuộc địa phận xã Việt Tiến, H.Vĩnh Bảo (TP.Hải Phòng) xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe máy, làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 29.12 CTV

Theo Trạm CSGT Quang Trung (Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng), xe máy BS 15K - 009.76 do anh Trần Văn Khiêm (36 tuổi, ở thôn 2, xã Việt Tiến) điều khiển chở 1 người chưa xác định được danh tính, lưu thông trên quốc lộ 10, theo hướng Hải Phòng đi Thái Bình, đã va chạm với xe máy BS 16K2 - 4260 do ông Phạm Phú T. (76 tuổi, thôn Phương Trì 2, xã Hùng Tiến, cùng H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) điều khiển.

Hậu quả, ông T. tử vong tại chỗ, anh Khiêm bị thương, 2 xe máy bị hư hỏng.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng của Trạm CSGT Quang Trung đã có mặt tại hiện trường xác lập hồ sơ, sau đó bàn giao vụ việc cho Đội Điều tra tổng hợp Công an H.Vĩnh Bảo thụ lý theo thẩm quyền.

Công an H.Vĩnh Bảo đang chờ kết quả xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy của 2 người chạy xe nói trên, để làm căn cứ giải quyết vụ tai nạn giao thông.