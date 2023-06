Hải Phòng: Bắt giữ nghi phạm vận chuyển ma túy trên đảo Bạch Long Vĩ

Ngày 24.6, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Công an H.Bạch Long Vĩ đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Tuân (41 tuổi, quê xã An Lư, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng; tạm trú tại khu dân cư số II, H.Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vũ Viết Tuân (giữa) bị bắt với cáo buộc tàng trữ trái phép chất ma túy CACC

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 20.6, tại khu dân cư số II, H.Bạch Long Vĩ, tổ công tác của Công an H.Bạch Long Vĩ phối hợp với đơn vị phòng chống tội phạm ma túy - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ bắt quả tang đối tượng Tuân đang vận chuyển trái phép 6 túi ni lông chứa khoảng 22 gam heroin và 2 túi ni lông chứa khoảng 10 gam ma túy đá. Toàn bộ số ma túy trên được Tuân cất giấu bên trong 1 thùng hàng, nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Tổ công tác đã lập biên bản niêm phong số tang vật trên.



Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuân, nhà chức trách thu được 20 ống nhựa kích thước khoảng 0,7x2 cm chứa ma túy đá.

Bước đầu Vũ Văn Tuân khai nhận mua số ma túy trên về để bản thân sử dụng. Hiện vụ việc tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an H.Bạch Long Vĩ điều tra, làm rõ.