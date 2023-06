Hải Phòng: Bắt nghi phạm vụ phát hiện thi thể phụ nữ lõa thể trong bao tải

Tối qua 11.6, nghi phạm Hoàng Hữu Thịnh (43 tuổi, trú tại tổ 29, P.Nghĩa Xá, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) đã được Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng di lý ra khu vực trước cửa nhà 292A Đa Phúc, tổ dân phố Quảng Luận, P.Đa Phúc, Q.Dương Kinh để thực nghiệm lại hiện trường vụ án thi thể phụ nữ lõa thể trong bao tải.

Nghi phạm sát hại chị V.H.A bị Công an TP.Hải Phòng bắt giữ, đưa ra để thực nghiệm lại hiện trường vụ án GIANG LINH

Thịnh bị cáo buộc ra tay sát hại dã man đối với chị V.H.A (29 tuổi, trú tại thôn Trà Đức, xã Đông Phương, H.Kiến Thụy, TP.Hải Phòng), sau đó lột bỏ quần áo nạn nhân trước khi cho thi thể vào 2 bao dứa, rồi chở ra đường Đa Phúc, bỏ lại trước cửa nhà 292A.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 10.6, người dân phường Đa Phúc phát hiện thi thể một phụ nữ lõa thể trong 2 bao tải dứa, trước cửa nhà 292A Đa Phúc, nên trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Cơ quan CSĐT Q.Dương Kinh khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu, nhân chứng cũng như trích xuất camera an ninh của nhà dân để phục vụ điều tra, truy tìm hung thủ cũng như danh tính nạn nhân.

Công an TP.Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an Q.Dương Kinh khám nghiệm hiện trường, xác định được danh tính nạn nhân là chị V.H.A. Chị A. tử vong trong tư thế không mặc quần áo, 2 tay bị trói về phía trước và trên hộp sọ có 1 vết thương...

Nhà chức trách khám nghiệm tại hiện trường vụ thi thể phụ nữ lõa thể trong bao tải GIANG LINH

Rà soát các đối tượng nghi vấn, các mối quan hệ của nạn nhân cũng như hình ảnh camera an ninh, Công an TP.Hải Phòng xác định nghi phạm là Hoàng Hữu Thịnh. Tuy nhiên, sau khi thi thể được phát hiện, Thịnh đã tìm đường ra Quảng Ninh, không có mặt tại nơi cư trú.

Ngày 11.6, được sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an và Công an Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã bắt được Thịnh.

Bước đầu, Thịnh khai có quen biết chị V.H.A. Ngày 10.6, Thịnh ra tay sát hại chị A, rồi cho thi thể nạn nhân vào 2 bao tải chở đi phi tang. Nhưng khi đến trước cửa nhà số 292A Đa Phúc, lo sợ bị người dân phát hiện nên y đã vứt xác nạn nhân lại đó, rồi bỏ trốn.

Được biết, chị V.H.A là người P.Bắc Sơn (Q.Kiến An) lấy chồng tại xã Đông Phương (H.Kiến Thụy), cùng TP.Hải Phòng. Chị A. có 2 con, ly dị chồng cách đây 1 năm, ra ngoài thuê nhà trọ ở cho đến ngày bị sát hại.

Nghi phạm Hoàng Hữu Thịnh đang bị cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng tạm giữ hình sự để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.