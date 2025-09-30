Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn xa

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lớn, cùng những biến động an ninh - thương mại toàn cầu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hải Phòng vẫn kiên định mục tiêu, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, khát vọng vươn lên. Nhờ đó, thành phố đã gặt hái nhiều kết quả toàn diện, tạo dấu ấn đậm nét trên bản đồ phát triển quốc gia.

5 năm qua, TP.Hải Phòng có bước phát triển nhảy vọt về KT-XH

Kinh tế bứt phá, hạ tầng đột phá

Điểm sáng nổi bật nhất chính là tăng trưởng kinh tế cao và ổn định. Hải Phòng 10 năm liền duy trì mức tăng trưởng GRDP hai con số thành tích hiếm có trên cả nước, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics phía bắc. Tỉnh Hải Dương trước đây cũng tăng trưởng vượt mục tiêu, đặc biệt trong công nghiệp và dịch vụ.

Thu ngân sách nhà nước của Hải Phòng 4 năm liền vượt mốc 100.000 tỉ đồng; giai đoạn 2021 - 2025 đạt hơn 543.600 tỉ đồng, bình quân tăng 7,06%/năm. Hải Dương đạt gần 126.000 tỉ đồng, bình quân tăng 13,3%/năm. Quy mô kinh tế không ngừng mở rộng, chất lượng tăng trưởng cải thiện rõ rệt; tỷ lệ đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) dự kiến đạt 47% vào năm 2025.

Cùng với đó, hạ tầng chiến lược được đầu tư đồng bộ: cảng biển, sân bay, đường bộ, hạ tầng đô thị đều có bước phát triển vượt bậc. Việc thành lập Khu thương mại tự do thế hệ mới và Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng mở ra động lực tăng trưởng chiến lược.

Văn hóa xã hội và dấu ấn quốc tế

Không chỉ bứt phá về kinh tế, Hải Phòng còn đi đầu cả nước về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt, quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc cùng Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà vừa được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới, nâng tầm hình ảnh vùng đất và con người Hải Phòng trên trường quốc tế.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại đại hội

Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại mở rộng, góp phần củng cố vị thế của thành phố Cảng anh hùng trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Đổi mới hệ thống chính trị, củng cố niềm tin nhân dân

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước vận hành ổn định, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được trao quyền và phát huy mạnh mẽ. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc.

Cơ hội và thách thức mới sau hợp nhất

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh Hải Phòng - Hải Dương đã hợp nhất, hình thành đô thị với hơn 4,6 triệu dân, quy mô dân số đứng thứ tư, kinh tế đứng thứ ba cả nước. Đây vừa là cơ hội lịch sử, vừa là thách thức chưa từng có, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, tầm nhìn dài hạn và hành động đột phá.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ Đông Nam Á. Để đạt mục tiêu, Đại hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện thể chế và quy hoạch; phát triển hạ tầng chiến lược; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và năng lượng sạch; phát triển con người và đô thị đáng sống.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất là dịp để toàn Đảng bộ nhìn thẳng vào sự thật, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thống nhất hành động. Đây cũng là biểu tượng của sự hòa quyện giữa ý Đảng và lòng Dân, giữa truyền thống anh hùng và tầm nhìn mới, khẳng định quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đáng sống, góp phần đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập.