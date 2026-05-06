Hải Phòng cấm nhiều tuyến phố dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Nguồn: Sở VHTTDL Hải Phòng
06/05/2026 10:48 GMT+7

TP.Hải Phòng cấm, hạn chế phương tiện lưu thông qua một số tuyến đường để phục vụ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, trong các ngày 6 - 9.5, nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng vừa công bố phương án phân luồng, cấm phương tiện tạm thời tại nhiều tuyến phố trung tâm nhằm phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.

Theo kế hoạch, từ 16 giờ đến 23 giờ ngày 8.5, lực lượng chức năng cấm xe tải từ 2,5 tấn và xe khách từ 29 chỗ trở lên lưu thông theo hướng về Trung tâm Chính trị - Hành chính TP.Hải Phòng, nơi diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.

Các tuyến trọng điểm bị hạn chế gồm khu vực trung tâm phường Thủy Nguyên như: đường 359 tại ngã ba VSIP; nút giao đường Máng Nước với đường 9C; nút giao đường Đỗ Mười với đường 9C.

Ngoài ra, nhiều trục giao thông lớn hướng về khu vực tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 cũng được phân luồng gồm: Lê Thánh Tông - Hoàng Diệu - Nguyễn Tri Phương - Bạch Đằng - Hùng Vương; Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm; Lạch Tray - Cầu Đất; Hồ Sen - Nguyễn Văn Linh - Võ Nguyên Giáp; Trần Nguyên Hãn - Tô Hiệu; tuyến đường Mới và đường Hồng Bàng hướng về nút giao cầu Bính.

Theo phương án điều tiết giao thông, xe tải trên 2,5 tấn và xe khách từ 29 chỗ trở lên khi di chuyển giữa nội thành với phường Thủy Nguyên, phường Thiên Hương sẽ lưu thông qua cầu Kiền và cầu Hoàng Gia.

Đáng chú ý, từ 17 giờ đến 23 giờ ngày 8.5, TP.Hải Phòng cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu Hoàng Văn Thụ và cầu Bính, ngoại trừ xe có CSGT dẫn đường, xe mang phù hiệu Ban tổ chức và xe công vụ.

Cùng thời gian này, lực lượng chức năng cũng cấm toàn bộ phương tiện trên các tuyến: đường tỉnh 359 (đoạn từ ngã ba ĐT.359 - đường Đông Tây đến ngã tư Tân Dương), đường Đông Tây, đường Bắc Nam và đường Đỗ Mười.

Bên cạnh đó, trong các ngày 6, 7 và 9.5, từ 17 giờ đến 18 giờ, TP.Hải Phòng tiếp tục cấm người và phương tiện tại một số tuyến phố trung tâm như: Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Đại Hành, Cầu Đất, Mê Linh và Nguyễn Khuyến để phục vụ hoạt động thuộc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.

Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026.

Hải Phòng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Sở VHTTDL Hải Phòng Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng
