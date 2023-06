Hải Phòng: Cháy cửa hàng kinh doanh giấy dán tường vắng chủ

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12.6, cửa hàng kinh doanh giấy dán tường địa chỉ số 735 Trường Chinh, P.Quán Trữ, Q.Kiến An (TP.Hải Phòng) bất ngờ xảy ra cháy.

Đại diện UBND P.Quán Trữ cho hay, thời điểm cháy, chủ cửa hàng đi vắng, cửa đóng.

Lực lượng chữa cháy ban đầu không thành nên chạy ra ngoài chờ lực lượng chuyên nghiệp đến dập lửa GIANG LINH

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy từ người dân, công an cùng chính quyền P.Quán Trữ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cạy cửa, sử dụng bình chữa cháy cầm tay lao vào dập lửa nhưng không thành do đám cháy bùng phát dữ dội.

Ít phút sau, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hải Phòng và Công an Q.Kiến An điều động phương chuyên dụng đến, nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy, không để lửa cháy lan sang các hộ kinh doanh kế bên.

Nguyên nhân cháy đang được công an điều tra, làm rõ.