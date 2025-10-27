Hải Phòng có thêm 2 phó chủ tịch UBND thành phố

Cụ thể, kỳ họp đã bầu ông Lê Trung Kiên và ông Vũ Tiến Phụng giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu ông Đào Trọng Đức giữ chức Phó chủ tịch HĐND thành phố cùng nhiệm kỳ.

HĐND thành phố cũng đã thông qua 21 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao, kịp thời cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù cho Hải Phòng được quy định tại Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn.

Các nghị quyết được thông qua gồm việc áp dụng và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND thành phố Hải Phòng (cũ) và HĐND tỉnh Hải Dương ban hành trước khi hợp nhất; thành lập Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất 2 quỹ đầu tư của Hải Phòng và Hải Dương; cùng nhiều chính sách về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, và phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo..

Đáng chú ý, HĐND thành phố cũng thông qua chủ trương thu hồi đất để khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp phục vụ thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; các cơ chế hỗ trợ tài chính không hoàn lại từ ngân sách thành phố cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo.

Ngoài ra, HĐND còn ban hành quy định về ưu đãi đất đai, hỗ trợ thuê hạ tầng khoa học - công nghệ, chính sách đối với người làm việc ngoài biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; quy định mức chi cho các kỳ thi, hội thi giáo dục phổ thông.