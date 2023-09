Hải Phòng: Công an điều tra vụ bố chồng 81 tuổi hành hung con dâu đến nhập viện

Tối 8.9, đại tá Đỗ Quang Trung, Trưởng Công an H.Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Kiến Thụy này đang điều tra, làm rõ vụ ẩu đả xảy ra tại thôn 2, xã Tú Sơn. Trong vụ việc này, 2 phụ nữ bị trọng thương sau khi bị hành hung.

Do tính chất phức tạp của vụ việc, các nạn nhân và nghi can đều là người trong một gia đình, Cơ quan CSĐT Công an H.Kiến Thụy chưa ra quyết định tạm giữ người nào.

Theo kết quả xác minh ban đầu, tối 5.9, bà Ngô Thị Hà (48 tuổi, ở thôn 2, xã Tú Sơn, H.Kiến Thụy) cùng con gái Phạm Thị Thủy (29 tuổi, con riêng bà Hà) và con rể Bùi Phú Mạnh (31 tuổi) đang ở trong nhà thì bất ngờ bị ông Đồng Duy Cấp (81 tuổi, bố chồng bà Hà - ở nhà ở đối diện) mang theo tuýp sắt cùng 3 người con sang hành hung.

Hậu quả bà Hà và con gái bị thương tích ở vùng đầu và mặt đang được cấp cứu lần lượt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng.

Nguyên nhân sự việc bước đầu được xác định, bà Hà đang trong quá trình giải quyết ly hôn với chồng là ông Đồng Duy Sáu (51 tuổi, con trai ông Cấp) thì chiều 5.9, con trai riêng của ông Sáu là Đồng Duy Linh xảy ra mâu thuẫn với mẹ con bà Hà dẫn đến bị đánh thương tích.

Đến tối cùng ngày, ông Sáu biết chuyện cháu nội bị đánh, bức xúc cầm gậy, kêu các con đi cùng sang nhà con dâu nói chuyện, dẫn đến 2 bên ẩu đả. Hậu quả, 2 người phụ nữ bị hành hung, bị thương phải nhập viện.