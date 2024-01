Hải Phòng: Cựu Trưởng công an Q.Đồ Sơn nhận hối lộ, lãnh án 8 năm tù

Ngày 18.1, TAND TP.Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm, đưa 9 bị cáo liên quan đến vụ án "đưa hối lộ, nhận hối lộ và làm sai lệch hồ sơ vụ án" xảy ra tại Công an Q.Đồ Sơn ra xét xử.

9 bị cáo bị truy tố tại tòa GIANG LINH

Các bị cáo gồm: Trần Tiến Quang (58 tuổi, cựu Trưởng công an Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng); Phạm Quang Tuấn (43 tuổi, cựu Phó trưởng Công an Q.Đồ Sơn); Nguyễn Hữu Cường (42 tuổi, cựu Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp); Đỗ Hữu Dũng (32 tuổi, cựu Phó đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội); Nguyễn Khắc Bẩy (50 tuổi, P.Ngọc Xuyên, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) là lao động tự do; Phạm Văn Xâm (52 tuổi, quê quán Q.Tân Bình, TP.HCM) là lao động tự do; Nguyễn Viết Công (32 tuổi), Vũ Duy Thanh (36 tuổi) và Vũ Hoàng Văn (33 tuổi) đều là cựu cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Q.Đồ Sơn.



Bị cáo Quang, Tuấn, Cường, Dũng và bị cáo Đinh Đình Việt (cán bộ Công an Q.Đồ Sơn, đã chết) bị truy tố tội "nhận hối lộ"; bị cáo Bẩy và Xâm phạm tội "đưa hối lộ"; bị cáo Công, Thanh và Văn phạm tội "làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc".

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 13.11.2020, Đội điều tra tổng hợp và Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Q.Đồ Sơn) phát hiện 28 người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Hải Sơn 86 thuộc P.Hợp Đức. Tại hiện trường, công an thu một số viên nén nghi là ma túy tổng hợp và ketamine.

6 giờ cùng ngày, 28 "dân chơi" được di lý về Công an Q.Đồ Sơn để lấy lời khai và lấy mẫu xét nghiệm ma túy. 25 người dương tính với chất ma túy.

Bị cáo Quang và Tuấn đã đồng ý nhận tiền từ nghi phạm và gia đình nghi phạm để không xử lý và thả người. Sau đó, 2 bị cáo này đã chỉ đạo bị cáo Cường không xử lý về hình sự các nghi phạm mà giải quyết theo hướng xử lý hành chính.

Đến đầu giờ chiều ngày 13.11.2020, bị cáo Cường chỉ đạo thiếu tá Trịnh Văn Khoa (cựu cán bộ Công an Q.Đồ Sơn, có tham gia lấy lời khai của các nghi phạm) dừng lấy lời khai và cho phép những người bị tạm giữ gọi điện cho người thân. 22 giờ 30 cùng ngày, 28 người được Công an Q.Đồ Sơn cho về nhà.

Ngày 16.12.2020, bị cáo Tuấn tiếp tục chỉ đạo bị cáo Cường, Việt và Dũng hoàn thiện, làm lại hồ sơ, viết lại biên bản kiểm tra hành chính, viết lại biên bản ghi lời khai, không đúng với bản chất vụ việc kiểm tra tại quán karaoke Hải Sơn 86.

Toàn bộ tài liệu ban đầu gồm: biên bản kiểm tra, biên bản ghi lời khai và biên bản lấy mẫu và xét nghiệm nhanh chất ma túy trong nước tiểu và toàn bộ vật chứng đã thu giữ đã được bị cáo Cường tiêu hủy.

Không đồng thuận với việc làm sai trái của một số lãnh đạo Công an Q.Đồ Sơn cùng đồng nghiệp, thiếu tá Khoa đã làm đơn tố cáo hành vi của các bị cáo đến Viện KSND tối cao, đồng thời làm đơn xin ra khỏi ngành.

Biết có đơn tố cáo, ngày 16.12.2020 các bị cáo Quang, Tuấn đã chỉ đạo các bị cáo cấp dưới có tên trên thiết lập lại các tài liệu mới không đúng quy định, sai sự thật, phản ảnh nội dung không phát hiện vi phạm về ma túy.

Quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xác định tổng số tiền đưa và nhận hối lộ là 700 triệu đồng. Cụ thể, bị cáo Bẩy đưa 500 triệu đồng cho bị cáo Cường để thả người; 200 triệu đồng còn lại được một người tên Hùng đưa cho bị cáo Dũng.

Tháng 8.2021, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao có kết luận điều tra vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án tại Công an Q.Đồ Sơn.

Ngày 21.7.2022, TAND TP.Hải Phòng đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Tại phiên tòa, đại diện VKS xét thấy việc hủy quyết định của Thủ trưởng Cơ quan điều tra đảm bảo cho việc điều tra toàn diện vụ án, làm rõ động cơ của các bị cáo trong việc làm sai lệch hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật… Chủ tọa phiên tòa đã quyết định trả toàn bộ hồ sơ vụ án cho VKS để điều tra bổ sung, xác định rõ hành vi đưa nhận tiền làm sai lệch hồ sơ.

Sau hơn 1 năm điều tra bổ sung, ngày 18.1.2024, TAND TP.Hải Phòng đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận tội trạng và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Sau một ngày xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo: Trần Tiến Quang 8 năm tù; Phạm Quang Tuấn 7,5 năm tù; Nguyễn Hữu Cường 7 năm tù; Đỗ Hữu Dũng 7 năm tù; Nguyễn Viết Công, Vũ Duy Thanh và Vũ Hoàng Văn cùng mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Khắc Bẩy 42 tháng tù và Phạm Văn Xâm 13 tháng tù.