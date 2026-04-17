Hải Phòng ‘đánh thức’ bãi tắm danh tiếng ở Đồ Sơn

Sở Xây dựng TP.Hải Phòng vừa hoàn tất kiểm tra phương án kiến trúc Dự án khu du lịch biển Đồ Sơn, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch tái sinh bãi tắm Đồ Sơn khu 2, một điểm đến từng rất nổi tiếng nhưng đã xuống cấp trong nhiều năm qua.

Theo phương án được phê duyệt, dự án tái sinh bãi tắm Đồ Sơn được chia thành hai phân khu rõ rệt, kết hợp giữa bảo tồn di sản và phát triển đô thị du lịch hiện đại.

Ở phân khu 1, dự án tập trung bảo tồn nguyên trạng Dinh thự vua Bảo Đại cùng hệ sinh thái xung quanh, tạo thành "lõi xanh" văn hóa – lịch sử. Khu vực này sẽ được chỉnh trang với các biệt thự Pháp cổ, kết hợp xây dựng thêm biệt thự, khách sạn thấp tầng, đảm bảo hài hòa với cảnh quan núi, biển. Đồng thời, một tuyến phố đi bộ với 7 block cửa hàng dịch vụ sẽ được hình thành, góp phần quảng bá đặc sản địa phương.

Phân khu 2 của dự án tái sinh bãi tắm Đồ Sơn mang tính động lực phát triển, với định hướng trục biển thương mại. Nổi bật là các công trình khách sạn cao 20 tầng, trung tâm hội nghị và tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp hướng biển. Các khối kiến trúc được thiết kế theo đường cong mềm mại, lấy cảm hứng từ sóng biển, tạo điểm nhấn hiện đại cho không gian đô thị ven biển.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, phương án tái sinh bãi tắm Đồ Sơn đã khai thác tối đa lợi thế địa hình, kết nối hài hòa giữa công trình hiện đại với thiên nhiên. Không gian được tổ chức theo hướng mở, tối ưu tầm nhìn ra biển, kết hợp hệ thống vườn treo và cảnh quan xanh nhằm hướng tới phát triển bền vững.

Dự án tái sinh bãi tắm Đồ Sơn không chỉ góp phần thay thế các cơ sở lưu trú cũ kỹ mà còn tạo cú hích để Đồ Sơn lấy lại vị thế trung tâm du lịch biển của Hải Phòng và khu vực duyên hải Bắc Bộ, theo định hướng phát triển đến năm 2040.

Ảnh: Toàn cảnh bãi tắm khu 2, đặc khu Đồ Sơn