Hải Phòng đặt mục tiêu 100% thủ tục đủ điều kiện làm trực tuyến

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 386/KH-UBND triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026 - 2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP của Chính phủ.

Thành phố đặt mục tiêu 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận không phụ thuộc vào địa giới hành chính tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công

Theo kế hoạch, TP.Hải Phòng xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Đáng chú ý, đến năm 2027, TP.Hải Phòng phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, có khả năng khai thác và tái sử dụng dữ liệu.

Thành phố đặt yêu cầu không bắt cá nhân, tổ chức cung cấp lại những thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản công bố, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định khác.

Cũng trong năm 2027, TP.Hải Phòng phấn đấu 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước đủ điều kiện được thực hiện trên môi trường điện tử; 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp đủ điều kiện được thực hiện điện tử.

Đối với các thủ tục liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh, thông tin, giấy tờ và tài liệu sẽ hướng tới nguyên tắc chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước.

Làm thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính

Một thay đổi đáng chú ý khác trong cải cách thủ tục hành chính tại TP.Hải Phòng là chuyển phương thức quản lý từ "kiểm soát thủ tục" sang "kiểm soát chi phí tuân thủ"; từ "kiểm soát hồ sơ" sang kiểm soát dựa trên dữ liệu và từ "quản lý, tiền kiểm" sang "phục vụ, hậu kiểm" trên cơ sở quản trị rủi ro.

Đến năm 2030, TP.Hải Phòng đặt mục tiêu 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công. Người dân có thể lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ phù hợp với nơi cư trú, sinh sống, học tập hoặc làm việc.

Thành phố cũng hướng tới cung cấp chủ động 100% dịch vụ công khi đáp ứng các điều kiện về dữ liệu và hạ tầng số. Việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi và đánh giá cải cách thủ tục hành chính sẽ dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính được đặt mục tiêu tối thiểu 95%. Toàn bộ phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính phải được tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả đúng thời hạn.

Sẽ triển khai Kiosk dịch vụ công thông minh

TP.Hải Phòng cũng dự kiến nghiên cứu, triển khai mạng lưới Kiosk dịch vụ công thông minh tại các khu vực công cộng và trung tâm hành chính.

Theo định hướng, Kiosk sẽ tích hợp các chức năng xác thực sinh trắc học, đọc thẻ căn cước gắn chip đồng bộ với VNeID và hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt. Việc triển khai cũng phải tính đến khả năng tiếp cận dịch vụ của các nhóm yếu thế.

Song song với mở rộng dịch vụ công trực tuyến, thành phố yêu cầu tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên nền tảng dữ liệu; rà soát để loại bỏ những thành phần hồ sơ đã có dữ liệu và tăng khả năng kết nối, chia sẻ, tái sử dụng thông tin.

Các sở, ngành, địa phương phải kiểm soát việc phát sinh thêm thành phần hồ sơ, điều kiện, yêu cầu hoặc quy trình ngoài quy định. Kết quả cải cách thủ tục hành chính được gắn với đánh giá cán bộ, công chức và trách nhiệm của người đứng đầu.

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện. Văn phòng UBND TP.Hải Phòng là đầu mối theo dõi, đôn đốc và kiểm tra quá trình triển khai.



