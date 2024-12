Hải Phòng đặt mục tiêu đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2025 được đặt ra trong Hội nghị Thành ủy lần thứ 18 của Hải Phòng vừa qua.

Bí thư Hải Phòng Lê Tiến Châu: "Hải Phòng sẽ gương mẫu, đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế"

Ảnh: Trần Hương

Tinh gọn bộ máy trước rồi tinh giản biên chế

Theo đó, trong thời gian tới, Hải Phòng sẽ đặc biệt quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ sau: gương mẫu, đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế. Phạm vi tinh gọn tổ chức bộ máy, không chỉ dừng lại ở các cơ quan hành chính trong hệ thống cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; mà còn phải tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan báo chí, truyền thông; các ban quản lý dự án và các cơ quan khác trong hệ thống chính trị. Tiến hành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trước; sau đó tiến hành tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực then chốt, những con người thực sự xứng đáng và phù hợp.

Đáng chú ý, với các cơ quan, đơn vị, địa phương không chủ động đề xuất tinh gọn, Ban Chỉ đạo sẽ cho phương án cụ thể tinh gọn và thực hiện theo định hướng. T.Ư và thành phố sẽ có chính sách đặc thù, vượt trội để bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi hoặc dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Khuyến khích người còn ít thời gian công tác chủ động xin nghỉ để thành phố bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp.

Năm thứ 10 liên tiếp đạt tăng trưởng ở mức 2 con số

Cũng theo thông tin từ Hội nghị Thành ủy lần thứ 18 của Hải Phòng, năm 2024 tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, kinh tế - xã hội Hải Phòng vẫn giữ vững đà tăng trưởng, đạt mức khá cao so với bình quân chung cả nước và các tỉnh, thành phố khác; một số chỉ tiêu kinh tế tiếp tục có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Vị thế, uy tín và vai trò của Hải Phòng trên cả nước và quốc tế ngày càng được tăng cường, nâng cao.

Cụ thể, năm 2024, Hải Phòng dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng GRDP là 11,01%, gấp 1,6 lần bình quân chung cả nước, đứng thứ 3 sau Bắc Giang và Thanh Hóa. Đây cũng là năm thứ 10 liên tiếp Hải Phòng đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; đặc biệt, thu nội địa vượt hơn 3.000 tỉ đồng so với kế hoạch. Tổng thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đạt 4,7 tỉ USD, tăng 2,35 lần so với kế hoạch đề ra, trở thành điểm sáng thu hút FDI của cả nước.

Năm 2024, Hải Phòng tiếp tục lọt vào các địa phương có thu ngân sách trên 100 nghìn tỉ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt hơn 109 nghìn tỉ đồng, vượt kế hoạch, đạt 111,8% dự toán T.Ư giao. Trong đó, thu nội địa ước đạt 48.255,3 tỉ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 60.000 tỉ đồng.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn Hải Phòng năm 2024 ước đạt 210.000 tỉ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng hàng qua cảng ước đạt 190 triệu tấn, đạt 100% kế hoạch. Các chỉ tiêu về Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), kim ngạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu hút khách du lịch,… đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Năm 2024, Hải Phòng ước đạt tốc độ tăng trưởng hơn 11%, thu ngân sách hơn 109 nghìn tỉ đồng

Ảnh: Hải Phòng Projects and Developments

Thành lập khu thương mại tự do thế hệ mới trong năm 2025

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ghi nhận những thành tựu mà thành phố đã đạt được trong năm 2024; thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải lưu ý, khắc phục trong năm 2025.

Đáng chú ý, ông Lê Tiến Châu cũng đề ra những mục tiêu trọng tâm trong năm 2025.

Theo đó, năm 2025, Hải Phòng đặt mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn đạt 117.379,3 tỉ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 240.000 tỉ đồng; thu hút 4,5 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài,… Hải Phòng sẽ lựa chọn phương án tăng trưởng cao, phương án thấp nhất phải bảo đảm tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2030 đạt 13,5%.

Để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trên, ông Lê Tiến Châu đề nghị Hải Phòng cần hoàn thành một số nhiệm vụ là điều kiện cơ bản, là nền tảng vững chắc cho giai đoạn sau phát triển bứt phá, tập trung vào một số việc quan trọng, bao gồm:

Thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng; đẩy nhanh tiến độ thành lập các KCN đang vướng mắc về thủ tục, kéo dài qua nhiều năm chưa hoàn thành; khẩn trương nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung 323, hoàn thành trong năm 2025, nhằm đón đầu định hướng phát triển trong tương lai như: các tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Móng Cái - Hải Phòng; nghiên cứu, quy hoạch mạng lưới giao thông ngầm để giành quỹ đất dự trữ, sẵn sàng đầu tư trong tương lai; quy hoạch các vị trí có thể lấn biển tạo không gian phát triển mới; quy hoạch các vị trí phù hợp để Hải Phòng trở thành trung tâm năng lượng; thành lập Khu thương mại tự do thế hệ mới, hoàn thành trong năm 2025.

Bên cạnh đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để có thể hoàn thành tiến độ dự án Đường bộ cao tốc ven biển. Khẩn trương thực hiện các thủ tục để sớm khởi công xây dựng các dự án: Cầu Tân vũ - Lạch Huyện 2; Cảng Nam Đồ Sơn; Ga hành khách và sân đỗ máy bay Sân bay Cát Bi; Xây dựng Đề án chuyển đổi xanh TP.Hải Phòng.