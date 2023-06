Hải Phòng: Đình chỉ cơ sở mầm non Hà My sau vụ đánh trẻ

Ngày 26.6, bà Vũ Thị Mai Hằng, Phó chủ tịch UBND P.Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Chân, đã ký quyết định số 14 về việc đình chỉ lớp mầm non độc lập Hà My (địa chỉ tại số 14/20 Trần Nguyên Hãn) do liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị Liễu, chủ cơ sở mầm non Hà My, đánh trẻ bằng lược vào bàn chân.

UBND P.Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Chân (TP.Hải Phòng) đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non độc lập Hà My

CHỤP MÀN HÌNH CLIP

Nội dung trong quyết định nêu, cơ sở này vi phạm trong lĩnh vực giáo dục; các khoản thu chi không hợp lý, không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, một số vấn đề liên quan đến học sinh và phụ huynh (đặc biệt liên quan đến clip đánh học sinh được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 24.6) chưa được giải quyết ổn thỏa.

Trong quyết định, UBND phường cũng thông báo đến các phụ huynh lựa chọn các cơ sở mầm non công lập hoặc các trường, nhóm lớp mầm non độc lập khác đủ điều kiện để gửi trẻ.

Trước đó, ngày 24.6, đoạn video clip quay lại cảnh bé trai tên T.G.H (hiện bé 5 tuổi), bị bà Liễu đánh đòn tại khu vực ăn cơm trưa của giáo viên được đăng tải lên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng địa phương đã xác định đoạn video clip đó được một cô giáo trông giữ trẻ tại cơ sở của bà Liễu ghi lại vào cuối năm 2022. Đến ngày 24.6, cô giáo này đăng tải đoạn video lên mạng xã hội.

Bà Liễu khai nhận với nhà chức trách, trưa hôm đó (cuối năm 2022), bà đang chải tóc thì cô trông trẻ ở lớp A4 gọi báo cháu không chịu ngủ trưa, nghịch ngợm, đánh bạn cùng lớp nên đã chạy vào lớp, tiện chiếc lược đang cầm trên tay phạt cháu. Ngay chiều hôm đó, bà Liễu đã gặp và trao đổi sự việc với mẹ cháu H. Mẹ cháu bảo "cháu hư cô cứ dạy dỗ" và không có ý kiến gì. Sau đó, cháu T.G.H vẫn đi học bình thường.