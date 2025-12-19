Hải Phòng động thổ khu công nghiệp Nhật Bản 170 triệu USD

NHIZ II do Tập đoàn PC1 làm chủ đầu tư, là giai đoạn mở rộng tiếp nối thành công của Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng giai đoạn 1 (NHIZ I), khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Trước đó, NHIZ I được phát triển và vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản, thu hút hơn 50 doanh nghiệp công nghệ cao đến từ Nhật Bản và nhiều quốc gia, với tổng vốn đầu tư gần 2 tỉ USD.

Dự án NHIZ II có quy mô 197.16 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 170 triệu USD (tương đương 4.400 tỉ đồng), là một trong những khu công nghiệp sinh thái đầu tiên tại Việt Nam được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

NHIZ II được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn sinh thái, ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, điện tử, thiết bị y tế và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời sở hữu lợi thế kết nối chiến lược khi nằm trên trục giao thông huyết mạch của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PC1, khẳng định NHIZ II sẽ được phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, sinh thái, tuần hoàn và thông minh, phù hợp với chiến lược thu hút FDI thế hệ mới của Việt Nam cũng như định hướng phát triển của TP.Hải Phòng.