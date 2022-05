Hải Phòng: Đột kích quán bar, phát hiện 19 người dương tính với ma túy

Ngày 1.5, Công an Q.Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) cho biết đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý, điều tra việc phát hiện một số đối tượng dương tính ma túy trong quán bar New Face.

Trước đó, vào 23 giờ 45 ngày 29.4, Tổ tuần tra HP22 của Công an TP.Hải Phòng và Công an Q.Hồng Bàng kiểm tra tại quán bar New Face ở số 28 Lý Tự Trọng, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hồng Bàng (TP.Hải Phòng), phát hiện có 19/41 đối tượng dương tính với ma túy.

Tổ tuần tra HP22 đã phối hợp Công an Q.Hồng Bàng đưa các đối tượng về trụ sở Công an Q.Hồng Bàng để làm rõ.





Được biết, HP22 là tổ công tác có nhiệm vụ tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhanh đối với các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, đua xe, sử dụng vũ khí và các hành vi vi phạm pháp luật diễn ra trên địa bàn TP.Hải Phòng.

Ngoài ra, Công an TP.Hải Phòng còn chỉ đạo HP22 bố trí tổ công tác trực chốt tại Ga Hải Phòng để đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách đến TP.Hải Phòng tham quan, du lịch.