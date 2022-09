Hải Phòng: Dùng dao khống chế, cướp tài sản của cặp vợ chồng thu mua phế liệu

Ngày 3.9, theo thông tin từ Công an Q.Hải An (TP.Hải Phòng), đơn vị này đã tạm giữ Đỗ Huy Hoàng (25 tuổi), Lê Đức Anh (31 tuổi) và Nguyễn Huy Việt (30 tuổi), cùng trú tại Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 31.8, tổ công tác HP22, Công an Q.Hải An tuần tra phát hiện 3 người nói trên có dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra, đồng thời đưa về trụ sở làm rõ.





Tại trụ sở cơ quan, các nghi phạm khai nhận vào rạng sáng 24.8 đã dùng dao khống chế vợ chồng chị V.T.H (51 tuổi) tại lán thu mua phế liệu thuộc khu vực P.Đông Hải 2, Q.Hải An. Các nghi phạm sau đó cướp đi 2 điện thoại iPhone (tổng trị giá khoảng 6 triệu đồng) cùng 4 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn.

Bắt tạm giam nhóm nghi phạm tổ chức “chơi ma túy” trong phòng trọ

Ngày 3.9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phi Long (22 tuổi); Đỗ Văn Đạt (28 tuổi); Trần Quốc Tú (37 tuổi, cùng trú tại H.Thủy Nguyên) và Trần Đình Đức (20 tuổi, trú tại H.Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) để điều tra, xử lý về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, tại phòng trọ của Đỗ Văn Đạt (địa chỉ thôn 1, xã Thủy Triều, H.Thủy Nguyên), Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an H.Thủy Nguyên phối hợp với lực lượng Công an xã Thủy Triều bất ngờ kiểm tra, phát hiện nhóm đối tượng có hành vi sử dụng chất ma túy.