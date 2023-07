Hải Phòng: Kết quả xét nghiệm nước máy đạt chuẩn, người dân xã vẫn không chấp nhận

Ngày 8.7, UBND H.Kiến Thụy một lần nữa tổ chức cuộc đối thoại với đại diện người dân xã Đông Phương sau khi người dân xã này không tin vào kết quả xét nghiệm 3 mẫu nước máy sạch thành phẩm do Nhà máy nước Đại Thái bán cho dân được đoàn kiểm tra của H.Kiến Thụy lấy, gửi đi xét nghiệm đều đạt tiêu chuẩn nước sạch quốc gia vào ngày 6.7

Nước máy đạt chuẩn, người dân vẫn đề nghị thay thế đơn vị cung cấp nước

Cuộc đối thoại công khai diễn ra tại nhà văn hóa và được phát trực tiếp trên hệ thống loa truyền thanh của xã Đông Phương. Bí thư Huyện ủy Đỗ Đức Hòa và Chủ tịch UBND H.Kiến Thụy Nguyễn Văn Tuấn chủ trì cuộc đối thoại.

Đáng chú ý, nắm được thông tin lãnh đạo huyện đối thoại với nhân dân, rất đông người dân trong và ngoài xã Đông Phương đến, tập trung rất đông phía ngoài cổng Nhà văn hóa xã Đông Dương. Nhiều người mang theo cờ, băng rôn phản đối. Một số người dùng điện thoại di động để livestream, lôi kéo sự chú ý của nhiều người.

Rất đông người dân xã Đông Phương, H.Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) vây kín bên ngoài nhà văn hóa xã, trong lúc Bí thư, Chủ tịch H.Kiến Thụy đang tổ chức đối thoại với đại diện các hộ dân GIANG LINH

Lường trước sự việc trên, chính quyền xã Đông Phương đã đóng cổng nhà văn hóa trong thời gian diễn ra đối thoại. Công an thành phố, công an huyện được tăng cường hỗ trợ công an xã để đảm bảo an ninh trật tự, đề phòng tình huống người dân bị đối tượng xấu kích động dẫn đến có hành vi manh động.

Tại buổi đối thoại, mặc dù kết quả phân tích mẫu nước thành phẩm được huyện này lấy mang đi kiểm nghiệm đều an toàn và nước máy được cấp đến các hộ dân trong xã, đặc biệt là các hộ dân ở thôn Lạng Côn - thôn cuối nguồn, tính đến thời điểm ngày 8.7, đều đảm bảo độ trong và không có mùi, nhưng đại diện người dân xã Đông Phương vẫn xoay quanh nội dung chất lượng nước máy không sạch.

Các ý kiến của đại diện người dân tham gia đối thoại cho rằng, để tránh xảy ra tình trạng nước có vẩn đục, màu vàng như một vài ngày cuối tháng 6 vừa qua, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đề nghị H.Kiến Thụy xem xét cho dừng Nhà máy nước Đại Thái, thay thế bằng đơn vị cung cấp nước sạch khác.

Ông Đỗ Đức Hòa, Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy, khẳng định trước đại diện các hộ dân tham gia đối thoại, huyện không bao che cho việc làm ăn gian dối, đặc biệt là chất lượng nước sạch phục vụ người dân.

Sẽ thành lập đoàn thanh, kiểm tra toàn diện nhà máy nước

Ông Hòa nhấn mạnh, năm 2020, Nhà máy nước Đại Thái đã để xảy ra sự cố nước máy đến người tiêu dùng không đảm bảo, gây bức xúc trong nhân dân. 3 năm sau, nhà máy nước này lại để xảy ra sự việc tương tự. Do vậy, ông Hòa trấn an người dân xã Đông Phương rằng, sẽ chỉ đạo UBND huyện thành lập đoàn thanh, kiểm tra toàn diện đối với nhà máy nước này từ khâu nước thô đầu vào cho đến quy trình xử lý nước và cung cấp nước thành phẩm đến tận hộ gia đình đăng ký mua nước.

Sau thanh, kiểm tra, nếu xét thấy Nhà máy nước Đại Thái không đủ điều kiện, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nước sạch đầu ra sẽ kiên quyết xử lý nghiêm. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, chất lượng nước ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an, đề nghị khởi tố vụ án.

Trưởng thôn và người dân thôn Lạng Côn, xã Đông Phương, H.Kiến Thụy cho biết nước máy đã được cải thiện, trở lại bình thường, nước trong và không có mùi, ngoại trừ áp lực nước còn yếu GIANG LINH

Tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của đại diện người dân xã Đông Phương, Chủ tịch UBND H.Kiến Thụy Nguyễn Văn Tuấn cho biết, sau cuộc đối thoại với người dân, huyện thành lập đoàn kiểm tra toàn diện quy trình xử lý nước máy của Nhà máy nước Đại Thái theo ý kiến của Bí thư huyện. Nếu phát hiện lỗi nhỏ có thể khắc phục sẽ yêu cầu chủ đầu tư khắc phục; còn lỗi lớn không thể khắc phục sẽ cho dừng nhà máy, đồng thời vận động chủ cơ sở Đại Thái chuyển giao lại cho đơn vị mới (nếu có).

Cũng trong ngày 8.7, Thanh Niên ghi nhận thực tế tình trạng nước máy của các hộ dân thôn Lạng Côn - thôn cuối nguồn và là thôn cuối của xã Đông Phương, cho thấy nước tại vòi ra trong, không mùi và áp lực nước không quá yếu. Một số cửa hàng dịch vụ ăn uống cũng như các hộ gia đình trong thôn vẫn đang sử dụng nước máy do Nhà máy nước Đại Thái cung cấp để sinh hoạt.

"Tháng trước nắng nóng, điện ngày có ngày không khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, lại thêm nước máy bị vẩn đục, có màu vàng nên mọi người bức xúc. Xã, huyện và phía nhà máy cũng đã giải thích nguyên nhân và hứa nhanh chóng khắc phục. Đến nay nước máy cơ bản ổn định, áp lực nước vào giờ cao điểm hơi yếu tí thôi...", chủ một cửa hành kinh doanh ăn uống ngay đầu thôn Lạng Côn chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Động, Trưởng thôn Lạng Côn (xã Đông Phương) cho biết, chất lượng nước máy do Nhà máy nước Đại Thái cung cấp đã ổn định, nước trong và không có mùi. Tuy nhiên, theo ông Động nếu nhà máy cải thiện được áp lực nữa là đảm bảo, bởi hiện tại áp lực nước vẫn còn yếu.

Về phía Nhà máy nước Đại Thái, ông Nguyễn Ngọc Sơn, chủ nhà máy nước cho biết, sau khi kiểm tra, không tìm ra nguyên nhân khiến áp lực nước cung cấp cho các hộ dân thôn Lạng Côn bị yếu, nhà máy đã đầu tư và đang triển khai kéo riêng một đường ống trục mới dẫn vào thôn này.

"Nguyên nhân nước máy bị vẩn đục, vàng, áp lực yếu xuất hiện ở tuần thứ 3 của tháng 6 vừa qua, tôi đã giải thích là do điện lưới bị cúp liên tục, một số máy bơm bị hỏng đã ảnh hưởng đến quá trình xử lý nước, cung cấp nước cho người dân, Đến nay, chất lượng nước cũng như áp lực nước cơ bản đã được cung cấp ổn định trở lại sau khi sự cố được khắc phục, ngành điện không cắt điện luân phiên", ông Sơn nói.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra quy trình sản xuất cung cấp nước và chất lượng nước tại Nhà máy nước xã Đông Phương do UBND H.Kiến Thụy cung cấp, Nhà máy nước Đại Thái (xã Đông Phương) do Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại Đại Thái đầu tư, khai thác, vận hành và kinh doanh từ năm 2009, công suất thiết kế 500 m3/ngày đêm, công suất thực tế 600 m3/ngày đêm, đang cung cấp nước sạch cho 1.948 hộ dân (1.900 hộ dân xã Đông Phương và 48 hộ dân xã Đại Đồng). Nhà máy nước Đại Thái lấy nước thô từ sông Đa Độ, không phải từ kênh Hòa Bình như một số người dân phản ánh. Thời điểm kiểm tra ngày 30.6, có 2 máy bơm nước công suất 22 KW và 30 KW (tổng lưu lượng nước 1.000 - 2.000 m3/ngày), 1 đường ống D160. Trong đợt kiểm tra ngày 3.7 vừa qua, nhà máy này đã lắp đặt thêm một đường ống D200 song song với đường ống D160 và đồng hồ đo áp lực nước, áp lực nước là 3 kg/cm2; đường ống nước cũ lấy nước thô từ kênh Hòa Bình về hồ chứa nước đầu vào của nhà máy không còn hoạt động từ lâu. Thời điểm kiểm tra ngày 3.7 miệng đường ống cũ đã được tháo dỡ khỏi hồ chứa nước đầu vào. Ngày 6.7, UBND H.Kiến Thụy đã công bố công khai kết quả kiểm nghiệm 3 mẫu nước trước đông đảo nhân dân xã Đông Phương. Theo đó, nước thành phẩm do Nhà máy nước Đại Thái bán ra là đạt tiêu chuẩn chất lượng nước sạch quốc gia.