Hai phòng khám có yếu tố nước ngoài bị khởi tố về tội làm giả con dấu

Ghi nhận thành tích trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực y tế, ngày 5.8, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng khen thưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Q.Cẩm Lệ và Công an Q.Thanh Khê.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao thưởng cho các đơn vị NGUYỄN TÚ