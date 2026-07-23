Hải Phòng khám sức khỏe miễn phí trọn đời cho người dân

Theo Sở Y tế Hải Phòng, chương trình khám sức khỏe toàn dân được triển khai đồng bộ tại tất cả xã, phường, đặc khu, trong đó ưu tiên người thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân sinh sống tại khu vực hải đảo, vùng khó khăn.

Trong nhóm trẻ em dưới 6 tuổi, hơn 158.000 em đã được khám lâm sàng, đánh giá thể chất và theo dõi sự phát triển. Đối với học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi, hơn 863.000 em được tầm soát các bệnh lý học đường như: tật khúc xạ, bệnh răng miệng và cong vẹo cột sống trước thềm năm học mới.

Trung tâm Y tế An Lão phối hợp với Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ xã hội Hải Phòng tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi ẢNH: THANH SƠN

Chương trình khám sức khỏe miễn phí cũng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao về bệnh tật. Hơn 257.700 người từ 60 tuổi trở lên được tầm soát, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như: tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính và rối loạn tuyến giáp. Cùng với đó, 19.073 thai phụ được khám thai, siêu âm và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản; hơn 175.300 công nhân tại các khu, cụm công nghiệp được khám, tầm soát bệnh nghề nghiệp.

Lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng cho biết khám sức khỏe miễn phí cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm nhằm từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện.

Để hoàn thành mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ tối thiểu một lần mỗi năm, thành phố yêu cầu ngành y tế tham mưu triển khai chiến dịch "90 ngày tăng tốc - về đích khám sức khỏe toàn dân năm 2026", đồng thời đẩy nhanh việc chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân cũng như quá trình chuyển đổi số của ngành y tế.