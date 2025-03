Hải Phòng khởi công đường gần 7.500 tỉ

Sáng 11.3, UBND TP. Hải Phòng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2, đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện. Đây là công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư lên tới 7.439 tỉ đồng từ ngân sách, được kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thông "xương sống", giúp giảm tải cho giao thông nội đô và mở ra không gian phát triển mới cho thành phố cảng.

Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài khoảng 11 km, đi qua địa bàn các quận Hải An, Dương Kinh và Kiến An. Tuyến đường này không chỉ đóng vai trò vành đai liên tỉnh, mà còn là vành đai đô thị, giúp tách biệt hoạt động giao thông nội đô với dòng xe container di chuyển từ các khu vực cảng biển.

Đại biểu ấn nút khởi công đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Dự án được chia thành 2 đoạn tuyến quy mô 8 làn xe cùng hai cầu qua sông và cầu vượt nút giao. Trong đó, đoạn từ đường tỉnh 353 tới xã Hưng Đạo rộng 68 m, mặt đường 8 làn xe. Cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray dài 1.257 m, rộng 32 m gồm 8 làn xe. Cầu vượt nút giao đường Bùi Viện dài 327 m, rộng 25 m gồm 6 làn xe.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, nhấn mạnh: "Dự án đường vành đai 2 sẽ góp phần giảm áp lực giao thông trong thành phố, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để phát triển các khu đô thị mới, thúc đẩy thu hút đầu tư trong và ngoài nước".

Phối cảnh cầu vượt sông Lạch Tray thuộc dự án vành đai 2 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi hoàn thành, tuyến đường vành đai 2 sẽ giúp trung chuyển hàng hóa từ cảng biển Hải Phòng đến các tỉnh miền Bắc và trên cả nước, kết nối trực tiếp với cao tốc và các tuyến quốc lộ trọng yếu. Đây được xem là cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng, đặc biệt là các quận có tuyến đường đi qua.

Chính quyền TP. Hải Phòng cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công, đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2027, sớm hơn 1 năm so với hợp đồng ký kết.