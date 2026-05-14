Hải Phòng khởi công, khánh thành 14 dự án hơn 24.700 tỉ đồng

Ngày 14.5, UBND TP.Hải Phòng tổ chức lễ khởi công, khánh thành 14 công trình, dự án trọng điểm nhằm chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5.

Sự kiện được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại quần thể di tích Bến K15, phường Đồ Sơn cùng nhiều điểm cầu tại các dự án trên địa bàn thành phố.

Điểm nhấn lớn nhất trong đợt này là loạt dự án hạ tầng công nghiệp và giao thông quy mô lớn, được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đó, nổi bật là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu tại xã Gia Phúc với quy mô hơn 245 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.388 tỉ đồng.

Khu công nghiệp này được định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, xanh và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, phục vụ thu hút các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Quần thể di tích bến K15, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Cùng với đó, Hải Phòng cũng khởi công Khu công nghiệp Bình Giang rộng gần 148 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 1.755 tỉ đồng. Dự án ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, điện tử, viễn thông và công nghiệp hỗ trợ.

Một dự án công nghiệp đáng chú ý khác là Khu công nghiệp Nam Tràng Cát rộng hơn 200 ha tại phường Hải An, nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Dự án sở hữu lợi thế kết nối cảng biển, sân bay và hệ thống logistics liên vùng.

Ở lĩnh vực giao thông, thành phố khởi công tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua Hải Phòng và 9 km trên địa bàn Hưng Yên, đồng thời triển khai xây dựng cầu Văn Úc 2.

Ngoài ra, Hải Phòng cũng khởi công tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 qua khu vực Vĩnh Bảo và Kiến An nhằm tăng khả năng kết nối liên vùng.

Bên cạnh hạ tầng công nghiệp và giao thông, thành phố còn triển khai nhiều dự án an sinh xã hội và hạ tầng năng lượng như khu nhà ở xã hội tại xã Mao Điền; Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương; công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Tứ Minh.

Đặc biệt, tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Hải Phòng khởi công Công viên Tượng đài Chiến thắng Cát Bi với tổng vốn đầu tư gần 120 tỉ đồng. Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 2,68 ha, gồm quảng trường, công viên và tượng đài cao 14,4 m.

Theo UBND TP.Hải Phòng, tổng mức đầu tư của 14 công trình, dự án được khởi công, khánh thành lần này vượt 24.700 tỉ đồng, tạo thêm động lực để thành phố mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics, đô thị và hạ tầng xã hội trong giai đoạn mới.