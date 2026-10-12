Hải Phòng khơi thông nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng

Mở rộng không gian thu hút đầu tư

Trong 9 tháng năm 2026, TP.Hải Phòng đã thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 6 khu công nghiệp; 9 khu công nghiệp khác được khởi công xây dựng. Đây là một trong những kết quả đáng chú ý trong nỗ lực mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn đầu tư vào thành phố.

Thành phố Hải Phòng chú trọng phát triển hạ tầng để thu hút các nguồn vốn đầu tư

Cùng với việc phát triển hạ tầng, Hải Phòng đang triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy nhanh thủ tục đầu tư và công khai danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030.

Các dự án được định hướng thu hút vốn trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở, thương mại, dịch vụ đến y tế, giáo dục và môi trường. Việc công khai danh mục giúp doanh nghiệp có thêm thông tin để lựa chọn lĩnh vực đầu tư, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Đáng chú ý, trong bối cảnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng trưởng mạnh, Hải Phòng đang chú trọng khai thác nguồn lực từ các doanh nghiệp trong nước, hướng tới phát triển cân đối giữa hai khu vực đầu tư.

Theo số liệu 9 tháng năm 2026, Hải Phòng thu hút hơn 3,6 tỉ USD vốn FDI, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước và đạt 93,3% kế hoạch năm. Trong đó, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút hơn 3,3 tỉ USD.

Đối với vốn đầu tư trong nước (DDI), thành phố thu hút gần 104.000 tỉ đồng. Mặc dù con số này mới bằng 29% so với cùng kỳ năm 2025, song đây vẫn là nguồn lực quan trọng cần tiếp tục được thúc đẩy trong thời gian tới.

Việc thu hút đồng thời các nguồn vốn trong và ngoài nước được xác định là một trong những yếu tố góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030.

Với lợi thế về cảng biển, logistics, hệ thống khu công nghiệp và mạng lưới giao thông kết nối liên vùng, Hải Phòng có nhiều điều kiện để phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Đặc biệt, sự hiện diện của các doanh nghiệp FDI tạo thêm nhu cầu về nguyên vật liệu, vận tải, kho bãi, dịch vụ kỹ thuật và công nghiệp hỗ trợ. Đây là những lĩnh vực mà doanh nghiệp trong nước có thể tham gia, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tạo thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án

Một trong những giải pháp được TP.Hải Phòng tập trung thực hiện là cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai.

Lợi thế hạ tầng cảng biển giúp Hải Phòng tăng trưởng mạnh thu hút nguồn vốn FDI

Thành phố đang khuyến khích doanh nghiệp thực hiện thủ tục trực tuyến, đồng thời triển khai cơ chế "luồng xanh" đối với nhiều thủ tục đầu tư, đất đai, nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu bố trí cán bộ có chuyên môn, năng lực để hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp từ giai đoạn tìm hiểu cơ hội đầu tư đến khi hoàn tất thủ tục theo quy định.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục chú trọng xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ hành chính.

Những giải pháp này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm thời gian thực hiện thủ tục, chủ động hơn trong việc triển khai dự án và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Song song với cải cách hành chính, Hải Phòng đang tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới.

Việc chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng đồng bộ được xem là điều kiện quan trọng để thu hút các dự án đầu tư, nhất là những doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng nhà máy, cơ sở sản xuất và dịch vụ logistics.

Đối với định hướng dài hạn, thành phố đã ban hành chương trình thực hiện Quy hoạch TP.Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Hải Phòng hướng tới trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, trung tâm kinh tế biển, dịch vụ logistics, du lịch chất lượng cao và năng lượng sạch hàng đầu cả nước.

Các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cũng được xác định là những hướng phát triển quan trọng, tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Phát huy nguồn lực doanh nghiệp trong nước

Trong bối cảnh Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, việc phát huy nguồn lực của doanh nghiệp trong nước có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh.

Nếu dòng vốn FDI góp phần đưa công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới thị trường quốc tế vào địa phương, thì vốn đầu tư trong nước có vai trò thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nội địa, tăng khả năng cung ứng hàng hóa, dịch vụ và liên kết sản xuất.

Khi các khu công nghiệp mới được đưa vào hoạt động, nhu cầu đầu tư vào hạ tầng phụ trợ, nhà ở, thương mại, vận tải và dịch vụ phục vụ người lao động cũng sẽ gia tăng.

Đây là những lĩnh vực có thể tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tham gia đầu tư, đồng thời hình thành mạng lưới cung ứng phục vụ các nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Để khai thác hiệu quả nguồn lực này, Hải Phòng tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án, cải thiện khả năng tiếp cận thông tin quy hoạch, mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Cùng với việc thu hút các dự án mới, đẩy nhanh tiến độ thực hiện những dự án đã được chấp thuận cũng là nhiệm vụ quan trọng nhằm sớm đưa nguồn vốn đăng ký vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với việc mở rộng hạ tầng công nghiệp, công khai danh mục dự án và đẩy mạnh cải cách hành chính, Hải Phòng đang tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp trong nước tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Phát huy hiệu quả dòng vốn đầu tư trong nước, kết hợp với duy trì sức hút FDI, sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng chuỗi cung ứng và tạo nền tảng để Hải Phòng thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên trong giai đoạn 2026 – 2030.