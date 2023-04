Hải Phòng: 'Khủng bố' chủ quán tạp hóa bằng sơn

Chiều 5.4, thượng tá Vũ Văn Cường, Trưởng công an Q.Ngô Quyền, cho biết Cơ quan CSĐT đang xác minh, truy tìm hung thủ đã tạt sơn vào chủ tiệm tạp hóa trên đường Lạch Tray, P.Lạch Tray (Q.Ngô Quyền) vào rạng sáng nay 5.4.

Bà N.T.H bị dính đầy sơn trên người, đi trình báo cơ quan công an C.T.V

Trước đó, khoảng 4 giờ 40 ngày 5.4, bà N.T.H (trú tại P.Lạch Tray) vừa mở cửa hàng tạp hóa thì xuất hiện 2 thanh niên bịt khẩu trang đi trên một chiếc xe máy. Một người vào trong vờ hỏi mua hàng, rồi bất ngờ tạt cả túi sơn màu xanh vào mặt bà H.

Sơn sau đó chảy phủ khắp người bà H., đồng thời văng dính vào nhiều hàng hóa trong cửa hàng.

Ngay sau khi "khủng bố" nữ chủ quán bằng sơn, hai nghi phạm nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin trình báo của bà H., Công an Q.Ngô Quyền phối hợp Công an P.Lạch Tray xác minh, truy tìm hai kẻ tạt sơn. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an Q.Ngô Quyền tiếp tục điều tra.