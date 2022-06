Hải Phòng: Kịp thời cứu sống nam thanh niên ngã xuống sông Lạch Tray

Ngày 13.6, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN (PC07) Công an TP.Hải Phòng vừa kịp thời cứu sống một người không may ngã xuống sông Lạch Tray.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 25 ngày 12.6, Trung tâm chỉ huy 114, Phòng PC07 nhận được tin có 1 người bị ngã xuống sông Lạch Tray tại khu vực Cầu Rào 2, thuộc P.Anh Dũng, Q.Dương Kinh.

Nhận được tin báo, Phòng PC07 điều động lực lượng, phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ của Đội 5 - PC07 nhanh chóng tới hiện trường để tìm kiếm, cứu người bị nạn. Đến 12 giờ 00 phút ngày 12.6, lực lượng chức năng đã phát hiện nạn nhân tại khu vực gầm Cầu Rào 2. Lúc này, nạn nhân đang có biểu hiện đuối nước, kêu cứu.





Ngay lập tức, 2 cán bộ, chiến sĩ của Đội 5 - PC07 và người nhà của nạn nhân đã bơi ra đưa người bị nạn lên khu vực an toàn vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

Được biết, người bị nạn tên là N.Q.H. (32 tuổi, thường trú tại P.Bàng La, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng). Lực lượng chức năng kết hợp với gia đình đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Viện Y học Hải Quân (Q.Dương Kinh).

Công an TP.Hải Phòng cho biết cơ quan chức năng cũng đang điều tra làm rõ nguyên nhân anh N.Q.H ngã xuống sông Lạch Tray.