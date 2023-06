Hải Phòng: Mất điện, 4 người bị mắc kẹt trong thang máy tại cơ sở thẩm mỹ

Khoảng 15 giờ ngày 5.6, khu vực P.Hạ Lý (Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) bị mất điện đột ngột khiến 4 người tại cơ sở thẩm mỹ địa chỉ số nhà 3 Lô 12 Thế Lữ bị mắc kẹt bên trong thang máy.

4 người trong cơ sở thẩm mỹ (P.Hạ Lý, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) bị mắc kẹt bên trong thang máy do mất điện đã được lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH giải cứu kịp thời GIANG LINH

Sau khi nhận được thông tin cầu cứu từ chủ cơ sở thẩm mỹ, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt, bẩy cửa cầu thang máy, giải cứu an toàn các nạn nhân.

Trong số 4 người bị mắc kẹt, có một người có biểu hiện khó thở nên đã được đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đến nay, sức khỏe của cả 4 người bị mắc kẹt trong thang máy đều đã ổn định.

Địa điểm xảy ra sự cố CACC

Đại diện Công ty điện lực Hải Phòng cho biết, chiều qua 5.6, hệ thống đường dây truyền tải điện, trạm biến áp vận hành tại một số khu vực trên địa bàn TP.Hải Phòng bị quá tải do nhu cầu sử dụng của khách hàng tăng cao đột biến, trong đó có khu vực phố Thế Lữ, nên ngành điện buộc phải cắt điện khẩn để đảm bảo an toàn.

Được biết, nguồn cung điện ở miền Bắc đang rất khó khăn bởi nhiều hồ thủy điện như: Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Bản Chát, Hủa Na, Thác Bà đã về mực nước chết, trong khi đó nhiều nhà máy nhiệt điện than cũng bị suy giảm công suất hoặc liên tục gặp sự cố do vận hành cao liên tục trong điều kiện thời tiết nóng gay gắt kéo dài. Do vậy, những ngày vừa qua, nhiều khu vực tại Hải Phòng cũng như các tỉnh miền Bắc buộc phải cắt điện luân phiên, đột xuất.