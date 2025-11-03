Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hải Phòng miễn thuế 5 năm cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Nguồn: Sở VHTTDL Hải Phòng
03/11/2025 16:00 GMT+7

Từ 26.10, các doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo ở Hải Phòng sẽ được miễn thuế thu nhập trong 5 năm, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức.

Tại Kỳ họp thứ 30, HĐND TP.Hải Phòng khóa XVI đã thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục ưu đãi thuế đối với các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Ngay sau đó, Chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng Lê Văn Hiệu đã ký ban hành nghị quyết, chính thức có hiệu lực từ ngày 26.10.2025 đến hết ngày 30.6.2030.

Hải Phòng miễn thuế 5 năm cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo- Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.Hải Phòng ấn nút khai mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo - TECHFEST 2025

ẢNH: DUY THÍNH

Theo nghị quyết, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo trên địa bàn Hải Phòng sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm, tính từ thời điểm phát sinh thuế thu nhập phải nộp. Chính sách này áp dụng cho các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ tiêu chí và điều kiện theo quy định, nhằm khuyến khích hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào công nghệ cao.

Song song đó, cá nhân làm việc trong các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, AI, bán dẫn hoặc tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm, tính từ thời điểm phát sinh thuế phải nộp. Ngoài ra, những người có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp hoặc quyền góp vốn tại các doanh nghiệp này cũng được hưởng chính sách miễn thuế tương tự.

Đối tượng áp dụng bao gồm: doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học - công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp; các cá nhân, chuyên gia, nhà khoa học làm việc hoặc có khoản đầu tư trong lĩnh vực này tại Hải Phòng.

