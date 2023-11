Hải Phòng: Một đêm, 16 lái xe bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn

Đêm 3.11, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, Đội CSGT-TT công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố đồng loạt ra quân kiểm soát nồng độ cồn, đã phát hiện và lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông tổng cộng 20 trường hợp điều khiển phương tiện (xe ô tô, xe máy), trong đó 16 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; không có trường hợp nào chống đối.

Công an Q.Kiến An kiểm soát nồng độ cồn đối với các trường hợp điều khiển phương tiện ô tô, xe máy lưu thông trên địa bàn quận, đêm 3.11 CACC

Theo đó, tại chốt điểm 2 chiều trên tuyến đường Trần Tất Văn, đoạn từ số nhà 35 đến 60 Trần Tất Văn, Đội CSGT Công an Q.Kiến An đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có 2 trường hợp ô tô, 9 trường hợp xe máy.

Tại địa bàn Q.Lê Chân, Công an quận này lập chốt kiểm soát tại khu vực Nhà hát lớn thành phố qua kiểm tra 100 trường hợp điều khiển xe ô tô, phát hiện 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Công an H.Cát Hải kiểm tra nồng độ cồn đối với các trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường 1 Tháng 4, thuộc TT.Cát Bà. CACC

Còn tại địa bàn các quận Dương Kinh, Đồ Sơn, tổ công tác của 2 quận phối hợp kiểm soát nồng độ cồn tại địa điểm trước khu vực số nhà 11A, đường Lý Thánh Tông, P.Hải Sơn (Q.Đồ Sơn) đã kiểm soát nhiều lượt phương tiện ô tô, xe máy lưu thông qua chốt. Tuy nhiên, chỉ có 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn gồm 1 lái xe mô tô và 1 ô tô. Cả 2 trường hợp đều bị lập biên bản xử phạt, tước giấy phép lái xe và tạm giữ 2 phương tiện với tổng số tiền xử phạt 19,5 triệu đồng.

Tại đảo Cát Bà, trong đêm qua, Công an H.Cát Hải đã lập chốt kiểm soát tại đường 1 Tháng 4. Kết quả 6 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm đã bị lập biên bản xử lý, phạt tiền tổng cộng theo lỗi 8,4 triệu đồng. Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn 2 trường hợp với số tiền 5 triệu đồng; xử phạt 4 trường hợp vi phạm khác số tiền 3,4 triệu đồng.