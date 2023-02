Hải Phòng: Nguyên Chủ tịch UBND Q.Hải An Phạm Chí Bắc bị kỷ luật vì sai phạm đất đai

Ngày 11.2, thông tin từ Thành ủy Hải Phòng cho biết, kỳ họp 27 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã xem xét, kiểm tra dấu hiệu vi phạm của nguyên Chủ tịch UBND Q.Hải An và một số cán bộ, đảng viên trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn Q.Hải An giai đoạn 2018 - 2020.

Ông Phạm Chí Bắc thời còn đương nhiệm CTTĐTTPHP

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách ối với ông Phạm Chí Bắc, nguyên Chủ tịch UBND Q.Hải An, với vai trò người đứng đầu UBND quận và ông Nguyễn Văn Hưng, Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội Q.Lê Chân (nguyên Trưởng phòng TN-MT Q.Hải An) do đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn Q.Hải An.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng cũng ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với hàng loạt cán bộ thuộc Q.Hải An gồm: ông Vũ Tuấn, Chủ tịch UBND P.Tràng Cát; ông Phạm Văn Lập, Phó bí thư Đảng ủy P.Đông Hải 1; bà Bùi Thị Kim Oanh, nguyên Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.Hải An; ông Nguyễn Thanh Tùng, chuyên viên Phòng TN&MT Q.Hải An và ông Đào Văn Thiện, cán bộ địa chính P.Nam Hải.