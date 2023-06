Hải Phòng: Phạt 2 người đăng tin sai sự thật về vụ cưỡng chế thu hồi đất

Ngày 21.6, Công an H.Thủy Nguyên (Công an TP.Hải Phòng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp Đ.T.H và L.V.N trú tại xã Minh Tân và An Lư (cùng H.Thủy Nguyên) về hành vi "cung cấp, chia sẻ, thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức", liên quan đến các vụ cưỡng chế giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, buộc khắc phục hậu quả tại xã An Lư và xã Quảng Thanh.

Trước đó, hai người này đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về vụ cưỡng chế công trình nhà hàng Bamboo trị giá chục tỉ đồng xây dựng trái phép tại xã Quảng Thanh (H.Thủy Nguyên).

Mức xử phạt đối với các trường hợp là 7,5 triệu đồng/người. Ngoài ra, 2 thanh niên bị buộc xóa, gỡ nội dung đăng sai sự thật trên nền tảng xã hội Facebook.