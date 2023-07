Hải Phòng: Tai nạn giữa ô tô và xe máy, 1 người tử vong

Tối 23.7, Công an H.Kiến Thụy (Công an TP.Hải Phòng) cho biết công an huyện này này đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trần Phúc Huy, đoạn qua địa bàn xã Thanh Sơn. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Trần Phúc Huy, khiến chị L. tử vong, con trai 10 tuổi và cháu gái 16 tuổi của chị L. bị trọng thương CTV

Cụ thể, vào thời gian trên, xe ô tô 4 chỗ BS 15A - 825.xx do người tên Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, trú tại P.Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) điều khiển chạy trên đường Trần Phúc Huy, theo hướng xã Thuỵ Hương về xã Hữu Bằng, xảy ra va chạm với xe máy BS 16P2 - 92.xx do chị Nguyễn Thị L. (33 tuổi, trú tại xã Thuận Thiên, H.Kiến Thuỵ) điều khiển.

Lúc này, xe chị L. chở con trai lên 10 tuổi và cháu gái 16 tuổi, chạy ở chiều ngược lại ở ngã tư Xuân La, xã Thanh Sơn (cùng H.Kiến Thụy).

Hậu quả, chị L. tử vong, con trai và cháu gái của chị bị trọng thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp và Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông được Cơ quan CSĐT Công an H.Kiến Thụy bước đầu xác định là do lỗi của cả người điều khiển ô tô và người điều khiển xe máy.

Vụ tai nạn giao thông đang được Công an H.Kiến Thụy điều tra, xử lý.