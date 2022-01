Hải Phòng: Tạm thời chưa đủ căn cứ xác định hai lãnh đạo xã đánh bạc

Ngày 11.1, Huyện ủy An Dương (TP.Hải Phòng) cho biết, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy An Dương đã có kết luận về việc cán bộ xã Tân Tiến bị tố tham gia đánh bạc.

Theo đó, vào sáng 4.10.2021, Công an xã Tân Tiến phát hiện tại khu vực chợ Quán Ngà tới cổng thôn 4 làng văn hóa Do Nha (xã Tân Tiến) có một số tờ rơi tố cáo, thể hiện hình ảnh 3 người đang ngồi trên chiếu có hành vi đánh bài. Dưới chiếu còn có tiền.

Đáng chú ý, trong tờ rơi còn ghi rõ người đánh bài là ông Vũ Khánh Huyền, Bí thư Đảng ủy xã Tân Tiến và ông Nguyễn Đình Toán, Phó chủ tịch UBND xã Tân Tiến. Ngoài ra còn có một số thông tin cho biết, việc đánh bài ăn tiền của các cán bộ xã Tân Tiến xảy ra vào năm 2020.

Vụ việc sau đó đã được báo chí thông tin và Thường trực Huyện ủy An Dương giao cho UBKT H.An Dương tiến hành xác minh, làm rõ.





Làm việc với cơ quan chức năng, ông Huyền và ông Toán khẳng định người trong các tờ rơi không phải là mình và cũng khẳng định không tham gia đánh bài.

Cơ quan chức năng H.An Dương nhận định, hình ảnh của tờ rơi không rõ nét, không xác định được thời gian, địa điểm của vụ việc và không có chứng cứ nào khác. Chính vì vậy, UBKT Huyện ủy An Dương nhận định tạm thời chưa đủ căn cứ để xác định các ông Huyền, Toán có tham gia đánh bài.

Ban Thường vụ Huyện ủy An Dương cũng giao cho UBKT Huyện ủy và Công an H.An Dương phối hợp với các đơn vị tiếp tục nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn.

Ban Thường vụ Huyện ủy An Dương cũng yêu cầu Đảng ủy và cá nhân Bí thư Đảng ủy xã Tân Tiến nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc xử lý các thông tin liên quan đến vụ đánh bạc trên.