Hải Phòng: Triệt phá ổ nhóm buôn bán phụ nữ liên tỉnh

Ngày 5.11, thượng tá Đặng Thế Dũng, Trưởng công an Q.Đồ Sơn (TP.Hải Phòng), cho biết công an quận này vừa bắt giữ ổ nhóm 4 nghi phạm trong đường dây buôn bán phụ nữ do Phạm Văn Huỳnh (32 tuổi, trú P.Ngọc Xuyên, Q.Đồ Sơn) cầm đầu.

Ngoài nghi phạm Huỳnh còn có 3 nghi phạm khác, gồm: Lưu Hoàng Khải (26 tuổi, trú tại P.Hải Sơn, Q.Đồ Sơn), Vũ Thị Hoàn (21 tuổi, trú tại xã Phả Lễ, H.Thủy Nguyên, cùng TP.Hải Phòng) và Nguyễn Thế Vỹ (24 tuổi, trú tại khu 12, xã Hoàng Cương, H.Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

4 nghi phạm: Huỳnh, Khải, Hoàn và Vỹ bị bắt với cáo buộc buôn bán phụ nữ trái phép từ các địa phương khác đưa về Hải Phòng, cung cấp cho các tụ điểm tệ nạn xã hội CACC

Trước đó, trung tuần tháng 10.2023, qua trinh sát nắm địa bàn, Công an Q.Đồ Sơn phát hiện nghi phạm Huỳnh cùng đồng bọn có dấu hiệu hoạt động buôn bán phụ nữ từ các địa phương khác, sau đó đưa về Hải Phòng cung cấp cho các tụ điểm tệ nạn xã hội. Để triệt phá ổ nhóm này, thượng tá Dũng đã chỉ đạo xác lập chuyên án, đấu tranh với loại tội phạm này.



Đến đầu tháng 11, các nghi phạm: Huỳnh, Khải, Hoàn và Vỹ lần lượt bị Cơ quan CSĐT Công an Q.Đồ Sơn thi hành lệnh bắt giữ.

Công an Q.Đồ Sơn đang hoàn thiện hồ sơ, bàn giao vụ việc cùng 4 nghi phạm trên cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng điều tra tiếp theo thẩm quyền.