Hải Phòng: Truy bắt nghi phạm đâm chết vợ, chém trọng thương bố mẹ vợ

Hà Đình Hạ (35 tuổi) là nghi phạm dùng dao đâm chết vợ là chị Vũ Thị Hạnh (33 tuổi) rồi đâm trọng thương ông Vũ Văn Hoan (61 tuổi) và bà Phan Thị Đan, là bố mẹ vợ của Hạ.

Hiện trường vụ trọng án xảy ra tại gia đình ông Vũ Văn Hoan, thôn Đồng Hải, xã An Hưng, H.An Dương (TP.Hải Phòng) G.L

Trước đó, hơn 22 giờ đêm qua 2.3, Hạ đi xe máy đến nhà ông Vũ Văn Hoan (ở thôn Đồng Hải, xã An Hưng, H.An Dương, TP.Hải Phòng) tìm vợ là chị Hạnh để nói chuyện. Tại đây, 2 vợ chồng Hạ xảy ra cãi vã, Hạ rút dao nhọn thủ theo người đâm chết vợ.

Thấy con gái bị con rể sát hại, ông Hoan và bà Đan chạy lại can ngăn liền bị Hạ chém trọng thương.

Gây án xong, Hạ lên xe bỏ trốn. Vợ chồng ông Hoan sau đó được người thân cùng hàng xóm phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP.Hải Phòng chỉ đạo Công an H.An Dương phối hợp các phòng nghiệp vụ công an thành phố khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời truy bắt nghi phạm Hà Đình Hạ.