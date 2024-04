Hải Phòng: Tước danh hiệu Công an nhân dân nữ cán bộ tổ chức 'tiệc' ma túy

Chiều 8.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin, thượng úy Bùi Thị Ngọc Bích (36 tuổi, trú tại 63 Điện Biên Phủ, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.Hải Phòng, tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đã bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân.

Bà Bùi Thị Ngọc Bích đã chính thức bị tước danh hiệu Công an nhân dân C.T.V

Trước đó, lúc 23 giờ 30 ngày 4.4, tổ công tác Phòng CSĐT phòng chống tội phạm về ma túy Công an TP.Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện tại căn nhà trong khu đô thị V.I (P.Thượng Lý, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) có 12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có nữ chủ nhà Nguyễn Thị Thanh Huyền (38 tuổi), Vũ Hoàng Cường (42 tuổi, trú tại số 233 Phạm Văn Đồng, P.Hải Thành, Q.Dương Kinh, TP.Hải Phòng) và thượng úy Ngọc Bích.

Tại hiện trường, công an thu giữ 0,13 gram Ketamin và một số tang vật có liên quan. Kết quả test nhanh, 9/12 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng có đủ căn cứ xác định: thượng úy Ngọc Bích, Thanh Huyền và Hoàng Cường có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm điều 255 bộ luật Hình sự. Cả 3 nghi phạm đã bị tạm giữ hình sự để mở rộng điều tra; đồng thời, Cơ quan CSĐT có văn bản đề nghị tước danh hiệu Công an nhân dân theo quy định đối với nữ thượng úy Bích.

Ngày 6.4, Công an TP.Hải Phòng đã kỷ luật thượng úy Bùi Thị Ngọc Bích bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang xác minh làm rõ và xử lý hành vi vi phạm đối với các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo nguồn tin riêng của PV Báo Thanh Niên, tối 4.4, Nguyễn Thị Thanh Huyền tổ chức sinh nhật cho chồng là Tạ X.T tại nhà riêng trong khu đô thị V.I, và có mời một số bạn bè đến dự, trong đó có thượng úy Ngọc Bích và một nữ cán bộ công an khác. Tại đây, các đối tượng hít bóng cười, mở "tiệc" ma túy, gây mất trật tự an ninh.