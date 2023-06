Hải Phòng: Xe đón khách về từ sân bay bị cháy rụi, 10 người thoát nạn

Ngày 1.6, đại diện nhà xe Hoàng Hải (Thái Bình) cho biết, ngày 31.5, xe Limousine 9 chỗ ngồi BS 17B - 020.71 (biển vàng) của nhà xe này bất ngờ phát cháy tại TP.Hải Phòng. Tài xế và 9 hành khách trên xe kịp thời thoát khỏi xe an toàn.

Về nguyên nhân cháy xe, nhà xe Hoàng Hải đang chờ kết luận điều tra từ phía Công an TP.Hải Phòng.

Xe khách Limousine BS 17B - 020.71 của nhà xe Hoàng Hải (Thái Bình) cháy rụi ngay sau khi vừa đón 9 khách rời sân bay Cát Bi (Hải Phòng) GIANG LINH

Theo Công an TP.Hải Phòng, vụ cháy xe Limousine của nhà xe Hoàng Hải xảy ra vào chiều 31.5, tại vòng xuyến giao nhau giữa đường Bùi Viện và đường Lê Hồng Phong thuộc địa bàn Q.Hải An (TP.Hải Phòng).

Ngay sau khi nhận được tin cháy, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH, Công an TP.Hải Phòng đã điều động Đội Cảnh sát PCCC - CNCH khu vực 1 cùng 1 xe chữa cháy phối hợp lực lượng chữa cháy Công an Q.Hải An có mặt tại hiện trường dập lửa.

Khi đến nơi, tài xế và 9 hành khách đã thoát khỏi xe an toàn, còn chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt.

Được biết, xe bị cháy chạy tuyến Tiền Hải - Kiến Xương - Thái Thụy - TP.Thái Bình - TP.Hải Phòng - Sân bay Cát Bi. Xe vừa đón 9 khách đáp xuống sân bay Cát Bi chở về Thái Bình thì bị cháy.