Hai quả bom nổ gần Đại sứ quán Campuchia tại Myanmar

Ông Koy Kuong cho biết thêm hai vụ nổ xảy ra gần Đại sứ quán Campuchia ở thành phố Yangon lần lượt vào lúc 10 giờ và 10 giờ 30 phút sáng 31.12.2021. Trong đó có một vụ xảy ra cách khu nhà ngoại giao khoảng 100 m và vụ còn lại cách xa 150 m, theo cổng thông tin Fresh News.

Ông Koy Kuong xác nhận quả bom nổ lớn nhưng không có gây thương vong. Sau vụ nổ bom, lực lượng an ninh Myanmar đã tăng cường cảnh giác và bảo vệ an ninh cho các nhà ngoại giao Campuchia. Giới chức an ninh Myanmar đã xác định hai quả bom nói trên là bom tự chế và đang điều tra vụ nổ, theo tờ Khmer Times.

Vụ nổ bom xảy ra trong bối cảnh Thủ tướng Hun Sen có kế hoạch thăm Myanmar từ ngày 7-8.1, theo lời mời của nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing. Ông Koy Kuong cho hay chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Hun Sen sẽ diễn ra theo kế hoạch, theo Khmer Times.





Trước đó vào ngày 6.12.2021, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố ông sẽ đến Myanmar và gặp gỡ ông Min Aung Hlaing để giúp hàn gắn những rạn nứt trong ASEAN. Thủ tướng Hun Sen còn nói Myanmar là một "thành viên gia đình của ASEAN. Và đã là thành viên thì phải có quyền dự họp".

Campuchia nắm giữ chức chủ tịch ASEAN luân phiên trong năm 2022. Trên Facebook, Thủ tướng Hun Sen gần đây cho hay mục tiêu chính của Campuchia khi giữ chức chủ tịch ASEAN là chống đại dịch Covid-19, tái mở cửa các nền kinh tế của khối và tái kết nối nhân dân để thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên.