Hải quan 'bắt tay' công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia

Theo báo cáo tại lễ ký kết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao của Bộ Công an, Bộ Tài chính, lãnh đạo TP.Hải Phòng, lãnh đạo Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) và sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng chức năng trên địa bàn, hai đơn vị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và đạt kết quả toàn diện.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn phát biểu tại lễ ký kết TB

Đặc biệt, công tác phối hợp, trao đổi, xử lý, xác minh thông tin, xác lập đấu tranh chuyên án từng bước đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả; nhất là phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại…

Phát biểu tại lễ ký kết, thay mặt lãnh đạo TP.Hải Phòng và Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn ghi nhận và biểu dương kết quả công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của Cục Hải quan Hải Phòng và Công an TP.Hải Phòng thời gian qua.

Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Cẩn đề nghị hai đơn vị quán triệt và thực hiện hiệu quả các nội dung trong chương trình phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an; chỉ đạo của lãnh đạo TP.Hải Phòng, lãnh đạo Tổng cục Hải quan và các nội dung trong kế hoạch phối hợp.

Đối với Cục Hải quan Hải Phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu đơn vị tiếp tục chia sẻ thông tin, chủ động phối hợp ngay từ khâu đầu để phòng ngừa, đấu tranh, bắt giữ "trúng, đúng" các đối tượng vi phạm, không làm ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư và hoạt động xuất, nhập khẩu.

Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin

Về quá trình xây dựng kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2023 - 2025, đại diện lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết: thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-BTC-BCA về việc tiếp tục triển khai Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BTC-BCA ngày 20.6.2016 quy định phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính giai đoạn 2022 - 2025 được Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công an ký kết ngày 28.12.2022, hai đơn vị đã tích cực xây dựng kế hoạch phối hợp theo đúng tinh thần nội dung của Chương trình phối hợp số 01/CTPH-BTC-BCA.

Nội dung phối hợp giữa hai đơn vị cũng bám sát thực tế yêu cầu công tác và phù hợp với tình hình địa bàn để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, ngăn chặn các loại tội phạm.

Kế hoạch quy định rõ mục đích, phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, hình thức với 7 nội dung phối hợp đã cụ thể hóa các nội dung phối hợp được ký kết giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo hai đơn vị, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc tiếp thu và lĩnh hội đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, bày tỏ quyết tâm sẽ cụ thể hóa trong các chương trình công tác để triển khai hiệu quả.

"Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong nhiều năm qua, toàn thể cán bộ chiến sĩ công an, công chức hải quan sẽ tăng cường sự phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin trong triển khai nhiệm vụ liên quan công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện bắt giữ, điều tra xử lý, bàn giao tang vật của các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, "rửa tiền", phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố... cũng như các vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực hải quan nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mỗi bên", ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định.