Hải quan mở cao điểm kiểm soát chặn buôn lậu vàng

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, thị trường vàng, ngoại tệ thế giới và trong nước diễn biến phức tạp. Giá vàng, giá ngoại tệ trong nước biến động mạnh, ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội.

Hiện tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ nổi lên khi giá vàng, tỷ giá ngoại tệ có sự chênh lệch so với các nước trên thế giới. Có thời điểm giá vàng miếng SJC trong nước chênh lệch cao so với giá vàng thế giới.

Trước tình hình trên, ngày 14.5, lãnh đạo Tổng cục Hải quan ký ban hành kế hoạch kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu các các đơn vị liên quan thực hiện quản lý chặt chẽ địa bàn hoạt động hải quan, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bình ổn và an toàn thị trường vàng, bảo vệ người tiêu dùng, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới; không để địa bàn quản lý trở thành điểm nóng về các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới.

Về nhiệm vụ trọng tâm, lực lượng hải quan sẽ tăng cường sử dụng các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan như máy soi chiếu container, máy soi chiếu hành lý, hệ thống camera giám sát trực tuyến, xe giám sát trực tuyến...

Đồng thời, nâng cao năng lực của công chức kiểm hóa, giám sát tại cửa khẩu và công chức thực hiện soi chiếu, phân tích đánh giá hình ảnh qua máy soi, để đưa các lô hàng, hành lý, phương tiện có nguy cơ rủi ro cao vào diện soi chiếu, kiểm tra thực tế.

Tổng cục Hải quan khẳng định sẽ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hành lý của hành khách xuất nhập cảnh, bao gồm cả tiếp viên, tổ bay... và hàng hóa chuyển phát nhanh; tăng tỷ lệ kiểm tra đối với hành lý, hàng hóa chuyển phát nhanh xuất phát từ các quốc gia trọng điểm và các tuyến đường trọng điểm.

Đồng thời kiểm tra chi tiết hành lý, các lô hàng nghi ngờ buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới.

Thời gian thực hiện từ ngày 20.5.2024 - 20.5.2026.